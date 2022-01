Biathlon : Quentin Fillon Maillet s'offre un doublé sur la poursuite de Ruhpolding

Quentin Fillon Maillet puissance 4. Déjà vainqueur du sprint en fin de semaine, le Français a réalisé le doublé, ce dimanche, sur la poursuite de Ruhpolding (Allemagne), signant sa quatrième victoire consécutive sur ce format et consolidant encore un peu plus son dossard jaune de leader de la Coupe du monde de biathlon.

Déjà intraitable sur la première course de cette 6e étape, le Français a une nouvelle fois été impérial outre-Rhin pour décrocher son 5e succès cette saison. Parti en tête, avec un peu moins d’une dizaine de secondes d’avance sur Benedikt Doll, il a été à la lutte avec l’Allemand jusqu’à la mi-course après une faute sur son premier tir couché.

Mais malgré une nouvelle faute sur son dernier tir débout, il s’est imposé en solitaire devant le Russe Alexander Loginov et le Biélorusse Anton Smolski, lui qui avait déjà remporté les poursuite d’Hochfilzen (Autriche), du Grand-Bornand et d’Oberhof (Allemagne) cette saison. Et avec cette victoire, il a creusé l’écart en tête du classement général et conforté son dossard jaune, qu’il a embrassé au moment de franchir la ligne d’arrivée, pour compter désormais 97 points d’avance sur son nouveau dauphin le Suédois Sebastian Samuelsson et 111 points sur Emilien Jacquelin, qui a effectué une belle remontée de la 53e à la 20e place.

«J’imaginais cette saison me bagarrer pour le général mais avoir autant d’avance, c’est incroyable», s’est félicité Quentin Fillon Maillet. Et il va tenter d’enfoncer encore un peu plus le clou du côté d’Antholz, où un Individuel et un mass start seront notamment au programme. Avant de s’envoler pour les Jeux Olympiques de Pékin, où il aura également de grandes ambitions. «Il faudra faire le job sur place et je compte bien le faire», a-t-il lancé. L’année 2022, l’année Quentin Fillon Maillet ? C’est en tout cas plutôt bien parti.