Open d’Australie : la première réaction de Novak Djokovic après l’annulation de son visa et son expulsion du pays

L’affaire Novak Djokovic a trouvé son épilogue. Après plusieurs jours d’une longue bataille judiciaire, le n°1 mondial a vu son recours contre l’annulation de son visa et son expulsion du pays être rejeté par la Cour fédérale australienne. Il ne pourra donc participer à l’Open d’Australie, qu’il a remporté à neuf reprises. Pour son plus grand regret.

Le Serbe a tout tenté pour participer au premier Grand Chelem de la saison, avec la volonté de décrocher son 21e titre en Majeur. Mais il s’est heurté à la justice australienne, intransigeante sur son cas et qui a ordonné son expulsion. Une décision définitive. «Je suis extrêmement déçu par la décision de la Cour de rejeter mon recours après la décision du ministère de l’Immigration d’annuler mon visa, ce qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et que je ne peux pas participer à l’Open d’Australie», a-t-il confié dans un communiqué.

Il va désormais collaborer avec les autorités pour quitter l’Australie, une dizaine de jours après son arrivée qui a déclenché toute cette tempête. «Je respecte la décision de la Cour et je coopérerai avec les autorités compétentes concernant mon départ du pays», a ajouté Novak Djokovic, désormais désireux de tourner la page. «Cela me met mal à l’aise que l’attention ait autant été portée sur moi ces dernières semaines, et j’espère que nous pouvons désormais tous nous focaliser sur le jeu et le tournoi que j’aime. Je voudrais souhaiter bonne chance aux joueurs, aux responsables du tournoi, aux staffs, bénévoles et spectateurs pour ce tournoi.»

De son côté, il va tenter de se remettre de cette affaire qui a secoué le monde du tennis pendant plusieurs jours. «Je vais maintenant prendre du temps pour me reposer et récupérer, avant de faire d’autres commentaires», a-t-il affirmé. Reste désormais à savoir ce que sera la suite de sa saison et de sa carrière après cet épisode.

L’ATP a, pour sa part, regretté cette décision, estimant que l’absence de Novak Djokovic est «une perte pour le tennis» tout en recommandant fortement «la vaccination à tous les joueurs.»