UFC 270 : Ciryl Gane-Francis Ngannou, «l'un des plus grands chocs jamais vus» selon Dana White

Dana White a confié que le choc des poids lourds entre Francis Ngannou et Ciryl Gane était l’un des plus grands combats jamais vus pour le titre de la catégorie reine.

Après la première soirée de l’année à l’UFC (UFC Vegas 46), le patron de l’organisation américaine a répondu à quelques questions des journalistes et évidemment de nombreuses portaient sur le choc entre le Camerounais et le Français la semaine prochaine (Samedi 22 janvier à Anaheim).

Et pour Dana White, cette affiche de l’UFC 270 entre Francis Ngannou, champion en titre, et Ciryl Gane, le prodige invaincu, est tout simplement l’une des plus belles de l’histoire.

«(Ce fight pour le titre) est l’un des plus grands jamais vus, je pense, a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par La Sueur. Je viens juste d’en parler avec quelqu’un en backstage. Vous pouvez difficilement écrire un meilleur scénario que celui-là. Vous avez deux gars qui viennent de la même salle, qui se sont entraînés ensemble et qui ne s’aiment plus. Il y a toute cette animosité entre eux.»

Dana White a ensuite joué au jeu du comparatif entre Francis Ngannou et Ciryl Gane. Sans donner son pronostic.

«Vous avez un gars qui sur un seul coup… Je veux dire, un gars avec un KO power vicieux qui va rencontrer un gars qui, stylistiquement, est probablement le meilleur striker chez les poids lourds. Vous ne pouviez pas avoir une meilleure histoire, vous ne pouviez pas avoir un meilleur match-up en termes de style.»

