CAN 2022 : Serge Aurier a fini gardien de but après la boulette et la blessure du portier de la Côte d’Ivoire (Vidéo)

Nouvelle scène improbable à la Coupe d’Afrique des Nations. Serge Aurier a terminé le match entre la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone gardien de but, dimanche, après la boulette et la blessure de portier titulaire Badra Ali Sangaré.

Les Eléphants ivoiriens sont passés par toutes les émotions au cours de la rencontre. Tout avait pourtant si bien commencé pour eux avec l’ouverture du score de Sébastien Haller (25e). Les coéquipiers de Serge Aurier pensaient sûrement avoir fait le plus dur en débloquant la situation. Mais ils ont été surpris peu après la pause avec l’égalisation de Musa Kamara (55e).

Ils sont néanmoins parvenus à reprendre l’avantage dix minutes plus tard sur une frappe du pied gauche de Nicolas Pepe (65e). Et alors qu’ils tenaient leur deuxième victoire en deux matchs dans la compétition, tout s’est écroulé sur une terrible erreur de leur gardien dans le temps additionnel. Sur une tête en retrait de l’un de ses défenseurs, Badra Ali Sangaré a commis une incroyable faute de mains, sur un terrain en très mauvais état, et relâché le ballon juste devant son but.

[ VIDÉO BUT] #CAN2021



L'ENORME BOULETTE DU GARDIEN DE LA COTE D'IVOIRE !



A la dernière seconde, la Sierra Leone égalise !



Et Badra Ali Sangare se blesse en plus !https://t.co/Smw5oK7Kbo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 16, 2022

Si Alhadji Kamara en a profité pour marquer dans le but vide et égaliser pour la Sierra Leona, le gardien ivoirien s’est blessé sur cette action. Tous les changements ayant déjà été effectués, c’est Serge Aurier qui s’est dévoué en bon capitaine pour jouer les dernières secondes dans la cage ivoirienne.

Avec ce match nul (2-2), la Côte d’Ivoire occupe toujours la tête du groupe E et jouera sa qualification pour les 8es de finale lors d’un choc explosif, jeudi, contre l’Algérie, en très mauvaise posture avec seulement un point après son match nul contre la Sierra Leone (0-0) et sa défaite face à la Guinée équatoriale (0-1).