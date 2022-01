CAN 2022 : Les départs d’Aubameyang et Lemina liés à une soirée alcoolisée avec des femmes ?

Officiellement, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont quitté l'équipe du Gabon pour des raisons médicales, après avoir contracté le Covid-19 quelques jours avant le coup d’envoi de la CAN. Mais la vérité serait toute autre. Leur départ serait en réalité lié à un problème de comportement.

Les deux joueurs étaient déjà au cœur d’une polémique avant même le début de la compétition pour une soirée en boîte de nuit. Et ils auraient récidivé dimanche soir, soit deux jours avant le match décisif, ce mardi, face au Maroc. En compagnie de Willy Aubameyang, qui n’est autre que le frère de Pierre-Emerick et intendant de l’équipe du Gabon, l’attaquant d’Arsenal et le milieu de terrain de Nice ont quitté l’hôtel pendant l’entraînement des «Panthères».

Ils ne seraient rentrés qu'au petit matin, «vers 5h», «complétement ivres» et accompagnés de «filles qu’ils souhaitaient faire monter dans leurs chambres», selon le journaliste Freddhy Koula, consultant pour RFI. Cela aurait provoqué «quelques échauffourées entre le service de sécurité et les joueurs». Un des joueurs serait tout de même parvenu à monter avec une jeune femme dans sa chambre.

J'apprends de source interne que le renvoie d'Aubameyang et Lemina dans leurs clubs respectifs seraient plus pour une raison d'indiscipline que pour les « raisons médicales » (qui sont réelles).



Face à ces événements, le sélectionneur Patrice Neveu aurait pris la décision d’exclure ses deux stars et de les renvoyer dans leur club respectif à savoir Arsenal et Nice. Les faits ont néanmoins été catégoriquement démentis et qualifiés de rumeurs par les deux intéressés.

«Nous avons des problèmes déjà compliqués à régler puis à cela s’ajoute des rumeurs. Bref on a une santé à soigner avant tout, je ne reviendrais pas sur ces fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aille le plus loin possible», a posté sur son compte Twitter Aubameyang, également en difficulté à Arsenal pour des problèmes aussi de comportement.

De son côté, Lemina a indiqué ne pas vouloir «alimenter les mensonges qui cherchent à me nuire. Je n’en ai rien à faire. J’ai mal pour ma sélection qui n’est entourée que de menteurs en quête de buzz», a-t-il écrit sur Instagram​. Il avait également annoncé mettre un terme à sa carrière internationale avant de finalement supprimer son message.