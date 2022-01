Yoann Gourcuff : l’ancien international tricolore est invaincu cette saison avec son club de… tennis

Yoann Gourcuff a trouvé son nouveau terrain de jeu favori. Agé aujourd’hui de 35 ans, l’ancien international tricolore a laissé les crampons au placard et brille désormais raquette de tennis à la main avec notamment son club de Lamor-Plage (Régionale masculine).

Il n’est pas si étonnant de voir l’ancien joueur, passé par Rennes, Bordeaux, l’AC Milan, Lyon ou encore Dijon, performer sur les courts. Dans sa jeunesse, Yoann Gourcuff était l’un des grands espoirs du tennis breton. En 1998, il avait même participé à l’Open super 12 d’Auray, remporté par Rafael Nadal. Il a d’ailleurs longtemps hésité entre la petite balle jaune et le football avant de finalement opter pour le ballon rond.

Mais après avoir raccroché, à l’issue d’une carrière jonchée de blessures à répétition, il est revenu à ses premières amours. Avec brio. Sa dernière performance en date remonte à ce week-end, contre Landerneau. Avec l’équipe morbihannaise, qui occupe la tête de sa poule, où elle est invaincue (quatre victoires, un nul), l’ancien meneur de jeu a remporté sa rencontre contre Alan Mazzella, classé 15 comme lui. Après avoir concédé le premier set, Gourcuff a renversé son adversaire pour s’imposer au super tie-break (3-6, 6-2, 10-8).

Au point sur le plan physique, il a usé l’entraîneur du Tennis Club du Pays de Landerneau, qui a fini par craquer. «Je savais qu’il fallait que j’arrive à imposer mon jeu car s’il parvenait à m’entamer physiquement… Car, on se doute qu’un ex-pro doit très bien couvrir le terrain. Et effectivement, il court partout», a expliqué Alan Mazzella au Télégramme. Et s’il a résisté pendant un set, il s’est écroulé. «Au début du second set, je suis déjà bien entamé physiquement voire carrément cramé. Je perds ma lucidité, je commence à faire des fautes et il passe clairement au-dessus», a ajouté le coach, qui s’est incliné sur un dernier «gros coup droit».

Yoann Gourcuff s’était déjà mis en évidence un peu plus tôt dans la saison. En octobre, l’ancien tricolore avait réalisé une belle performance en venant à bout du Quimpérois Arthur Thuet également au super tie-break (7-5, 6-7, 10-3). Ses futurs adversaires sont prévenus.