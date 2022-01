UFC : quand Francis Ngannou soulevait tranquillement les 150 kilos du «Shaq»

Une vidéo de Francis Ngannou, qui affronte Ciryl Gane à l’UFC 270 le samedi 22 janvier, est ressortie sur les réseaux sociaux où on le voit porter facilement l’ex-star NBA Shaquille O’Neal.

C’est une vidéo qui remonte à avril 2020 et qui fait le buzz depuis quelques jours sur Twitter. On y voit l’actuel champion UFC des poids lourds soulever le «Shaq» avec une grande facilité.

.@Shaq you're not so heavy as I thought that's probably why you could fly on the court pic.twitter.com/oUJmVpyYB1

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 17, 2020