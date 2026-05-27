Boxe : voici le redoutable adversaire que va affronter Tony Yoka le 11 juillet pour un titre mondial

Le 11 juillet prochain à Moscou, le boxeur français Tony Yoka va affronter le puissant russe Murat Gassiev pour le titre de champion WBA «régulier».

Un combat tant attendu. Tony Yoka va tenter de décrocher le titre de champion WBA «régulier» des poids lourds de boxe détenu par le Russe Murat Gassiev le 11 juillet prochain à Moscou, a annoncé mercredi la société de promotion Queensberry.

🥊 Announced: Murat Gassiev will defend his WBA 'regular' heavyweight title against Tony Yoka on July 11th in Moscow, Russia. pic.twitter.com/n1ax3PCCgR — Ring Magazine (@ringmagazine) May 27, 2026

«Murat Gassiev disputera la première défense de son titre WBA des poids lourds le 11 juillet, lorsqu'il affrontera Tony Yoka à la VTB Arena de Moscou», a indiqué Queensberry.

Ancien patron des lourds-légers

Âgé de 32 ans, le natif de Vladikavkaz, surnommé «Iron», compte 33 victoires dont 26 avant la limite pour deux défaites dans toute sa carrière. Il est actuellement classé cinquième de la catégorie reine selon boxrec.

Le Russe n’est pas un «poids lourds» pur. Avant cela, il a été champion IBF et WBA des lourds-légers, mais s’était incliné en 2018 contre Oleksandr Usyk, alors champion WBC et WBO de la catégorie inférieure, désormais patron des lourds. Il reste sur trois victoires, la dernière par KO contre l’expérimenté bulgare Kubrat Pulev en décembre.

Un gros défi pour Tony Yoka (34 ans) qui se voit offrir une chance en or de décrocher une prestigieuse ceinture. Même la véritable WBA est détenue par Usyk.

Pour rappel, le champion olympique 2016 devait affronter Lawrence Okolie le 25 avril dernier à Paris mais le combat avait été annulé à la dernière minute après un contrôle antidopage positif du Britannique.