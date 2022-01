UFC 270 : Ciryl Gane, «Francis Ngannou, c’est quelqu’un à ne pas négliger»

Ciryl Gane s’est confié à CNEWS à l’approche de son combat contre Francis Ngannou, ce samedi 22 janvier, à l’UFC 270. Et «Bon Gamin» a gardé sa bonne humeur éternelle.

Vous vous retrouvez face à Francis Ngannou pour la ceinture de champion UFC des poids lourds. Qu’est-ce que cela représente ?

Je suis très heureux, c’est un parcours assez atypique et je pense que l’on peut être fier de tout ça. Dans le game plan, quand j’ai signé avec la MMA Factory, il y a trois-quatre ans, on visait une entrée à l’UFC en deux ans, on l’a fait en un an.… Bref, tout s’est accéléré. On a eu une carrière très rapide. Je ne pense pas que cela se soit déjà produit auparavant. Peu importe le résultat (contre Francis Ngannou, ndlr), on est très fiers de tout ça. Et arriver à un combat pour le titre avec Francis, qui est aussi «né» dans les mains de Fernand (Lopez, son entraîneur, ndlr), c’est quand même quelque chose de dingue ! Comme disait Fernand, parmi plusieurs milliards de personnes, ses deux élèves arrivent au sommet du monde. Evidemment, mon intention, c’est de gagner. J’espère vraiment le faire. Ce sera un aboutissement et surtout un parcours sans faute. C’est un peu le «Boss final du jeu» donc si on y parvient, ce serait magnifique.

Est-ce qu’il y a un peu plus de pression que lors des précédents combats ?

Je pense qu’à l’approche du combat, la pesée, etc… la pression va peut-être commencer à monter. Mais sinon, comme d’habitude, je me sens bien. Tactiquement, physiquement, je me sens bien. J’ai juste hâte. Je suis vraiment curieux de ce que ça peut donner.

Les bookmakers vous mettent favori. Vous le pensez également ?

Ça, c’est un peu abstrait. Et encore plus pour ce combat. On arrive tous les deux avec des forces différentes, et chacun peut faire la différence avec ses forces. Ça va être un jeu d’échecs. Tout peut arriver dans ce combat. Francis, c’est quelqu’un à ne pas négliger. On parle beaucoup de sa force, mais il n’y a pas que ça. Il y a aussi quand même une certaine intelligence. Et moi, je ne vais pas rappeler mes points forts, ma rapidité, la technique… Les bookmakers, en vrai, je m’en fiche pas mal. Ce n’est pas ça qui va influencer mon état d’esprit.

S'il y a victoire, la logique, c'est Jon Jones après

Le fait que ce soit le premier «pay-per-view» de l’année et que vous en soyez la «star», est-ce une pression ?

C’est juste la conséquence de si je l’emporte ou non. Ça aussi je m’en fiche, à vrai dire je me fiche de pas mal de choses. Je suis concentré sur mon adversaire, ses qualités, ce que l’on est capable de faire face à lui et voir si ça va le faire ou pas, c’est uniquement ça. Et ça a toujours été mon point fort. C’est la raison pour laquelle, tu ne me vois pas exulter. J’ai une mission, c’est remporter la victoire. Et je pense à l’autre. Je ne suis pas là à me dire : «J’ai pris de la hype, j’ai pris 100K sur Instagram, j’ai pris de l’argent…», non ! Tous les à-côtés, c’est juste du bonus.

I love pressure, it's what makes me feel alive.





From my muay-thaï days to a UFC Championship Fight, I loved every second of it !



@venum pic.twitter.com/xbjCLiDQAC — Ciryl Gane (@ciryl_gane) January 19, 2022

Il n’y a pas une approche plus «mentale» pour ce combat ?

Pour moi non, j’ai toujours eu cette approche. C’est la raison pour laquelle je suis là. J’ai toujours eu confiance en moi. J’arrive face à quelqu’un que j’ai toujours estimé. J’ai toujours vu en lui qu’il serait un jour champion du monde. Je le prends au sérieux. J’ai un challenge face à moi, il faut que je le prenne désormais.

En cas de victoire, est-ce qu’il y aura défense de titre ou allez-vous arrêter car vous avez «terminer le jeu»?

Contractuellement, je vais avoir d’autres combats avec l’UFC. Je ne peux pas partir comme ça. Je pense qu’il y aura de la défense, il y a aussi notamment ce fameux combat contre Jon Jones. Je vise encore quelques combats. Mais s’il y a victoire, la logique, c’est Jon Jones.

Et ce combat pourrait-il, lui, avoir lieu en France ?

C’est toujours l’argent qui dirige avec l’UFC. Et je ne suis pas sûr qu’en termes de PPV, ça fonctionne. On a un vrai problème avec ça en France. Donc, c’est pour ça que je ne sais pas si «Bon Gamin» pourra combattre en France un jour.

On vous a vu ces derniers temps dans des séries (Validé) et au cinéma. Francis Ngannou est également un fan de ciné (il a joué dans Fast and Furious 9). Est-ce possible de vous retrouver dans un même film ?

En toute honnêteté, je n’ai aucun problème avec ça. Limite, ce serait la scène de combat, un «remake». Ce serait drôle sur un film d’action ! Mais oui le cinéma, pour l’après-carrière, ou même pendant. J’ai un projet pour cet été. Et j’espère que ça continuera. C’est quelque chose à explorer.

Avec votre nouveau statut, gérez-vous encore vos réseaux sociaux ?

Ça fait bien longtemps que je ne les gère plus. J’ai toujours un œil dessus, sur les messages, etc. J’ai énormément de boulot à côté, donc c'est compliqué de gérer la communication. Quand il y a des messages, c’est moi qui répond.

L'interview de Ciryl Gane dans L'Arène Podcast