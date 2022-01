UFC 270 : Ciryl Gane-Francis Ngannou, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le combat Ciryl Gane - Francis Ngannou à l’UFC 270 aura lieu dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier. Voici le programme TV complet.

«Bon Gamin» face au «Boss final du jeu». C’est ainsi que le combattant français de MMA, invaincu en 10 combats, a imagé ce combat face au champion camerounais.

A Anaheim (Californie), Ciryl Gane va tenter de faire tomber l’homme le plus dangereux du globe, Francis Ngannou, devant 18.000 personnes du Honda Stadium, et ainsi devenir le premier champion tricolore de l’UFC, la plus prestigieuse organisation mondiale de MMA.

Pour rappel, les deux hommes se sont déjà côtoyés à la MMA Factory et Fernand Lopez, actuel entraîneur de Gane, a lancé la carrière de Ngannou.

Programme TV

Ciryl Gane-Francis Ngannou

UFC 270

Samedi 22 au Dimanche 23 janvier

4h du matin sur RMC Sport 2

L'interview de Ciryl Gane dans L'Arène Podcast