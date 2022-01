PSG-Reims (4-0) : le festival parisien avec le premier but de Sergio Ramos

Le PSG s'est largement imposé face à Reims (4-0), dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Marco Verratti a inscrit un doublé et Sergio Ramos son premier but à Paris.

Dans un Parc des Princes quasi désert (la jauge de 5000 spectateurs est toujours en place), les chanceux présents se sont régalés. Les hommes de Mauricio Pochettino, toujours en quête de solidité, ont offert un joli spectacle ponctué par des buts venus des joueurs pas forcément attendus.

En effet, les Parisiens, qui ont d’abord longtemps buté sur Reims (Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi), ont trouvé la faille par… Marco Verratti ! D’une belle frappe du gauche (44e), le milieu italien, qui est souvent critiqué pour son manque de tir dans un match, a mis fin à 4 ans 8 mois et 17 jours sans inscrire de but. Et pour fêter ça, il y est allé de son doublé (67e).

Une bonne préparation à trois semaines du Real

Quelques minutes avant ce doublé, c’est Sergio Ramos qui a inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs (63e). Le défenseur espagnol a libéré toute sa rage après ce premier but. «Je suis très heureux de la victoire et de mon premier match ici (comme titulaire, ndlr), avec ce but en plus, a confié l’ancien joueur du Real Madrid au micro d’Amazon. Le travail vous donne toujours une récompense. Je suis content d’avoir joué 90 minutes. J’aime jouer à domicile, avoir le soutien du public. Je suis content de mon premier but avec le PSG, j’espère qu’il y en aura d’autres. (…) On arrive au meilleur moment de la saison, entre le championnat, la Coupe et la Ligue des champions. J’ai été longtemps en dehors du terrain, de ma maison, je suis heureux d’y revenir. C’est là que je me sens bien.»

Enfin, c’est Danilo Pereira, milieu défensif, qui a clôturé le festival offensif parisien.

A l’issue de cette 22e journée de Ligue, les positions restent inchangées sur le podium. Le PSG (53 pts), Nice (42 pts) et Marseille (40 pts) ont tous gagné.