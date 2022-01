UFC : Francis Ngannou bientôt sur les rings de boxe face à Tyson Fury ?

Après sa victoire contre Ciryl Gane à l’UFC 270, Francis Ngannou a confirmé que son avenir serait peut-être en boxe.

Des octogones aux rings ? Après la conservation de sa ceinture UFC des poids lourds face au Français samedi à Anaheim, le combattant MMA camerounais pourrait franchir le pas. Par envie (il n’a jamais caché que c’était son rêve) mais aussi à cause des problèmes de contrat avec l’UFC.

«J'ai la boxe dans un coin de ma tête, c'est l'une des options à considérer, a confié Francis Ngannou après son succès incroyable contre Ciryl Gane. J'ai les yeux ouverts, je ne vais pas passer ma vie à l'UFC.»

Alors qu’il est en négociations compliquées depuis des mois avec la prestigieuse organisation MMA et son éminent patron Dana White, «l’homme le plus dangereux» des octogones a avoué que sa «situation était tendue».

«Tout est possible pour la suite, a-t-il révélé à RMC. Il faut résoudre la situation avec l'UFC, qui est très tendue ces derniers temps. J'ai le maximum de cartes en main. Soit, ils vont s'arranger pour négocier soit ils vont me libérer. Je combats pour la liberté et l'indépendance, c'est tout. Je pense que chaque combattant doit être en position de s'exprimer sans avoir peur des représailles. Même pour ceux qui débutent, c'est un droit. Il n'y a pas besoin d'être en position de force pour réclamer ce qui est dû.»

Alors qu’il a échangé sur Twitter avec Tyson Fury, champion WBC des poids lourds, pour un éventuel combat, Francis Ngannou, qui a d'ailleurs relancé le Britannique dimanche, devra d’abord être totalement libéré par l’UFC. Actuellement, son contrat l’oblige à rester un an ou à effectuer trois combats supplémentaires.

