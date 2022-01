Vidéo : le XV de France en stage dans un camp militaire

Le XV de France a commencé son stage de préparation pour le Tournoi des 6 Nations à Aubagne avec… la Légion étrangère.

Pour aller à la guerre et remporter le titre en mars prochain, le staff technique des Bleus a décidé de mettre la manière. Et quoi de mieux que de préparer des soldats ? Pendant une semaine, les rugbymen tricolores, qui ont enregistré plusieurs forfaits à cause du Covid-19, vont effectuer des ateliers spécifiques dans le camp militaire de Carpiagne.

«Conformément à la volonté de Fabien Galthié et de Bernard Laporte, le XV de France vient au Régiment pour durcir sa préparation, a ainsi expliqué le colonel Henri Leinekugel Le Cocq, chef de corps du 1er Régiment Etranger de Cavalerie, à La Provence. On va offrir un cadre qui va sortir les joueurs de leurs habitudes de Marcoussis, dans un environnement plus rustique et plus austère où, à certains moments de leur séjour, le confort s'effacera un peu au profit de la cohésion, de l'esprit de corps et de la fraternité. Cette forme de ‘militarité’ doit contribuer à consolider les forces morales de l'équipe.»

Les Bleus resteront en stage dans le sud – ils sont logés à Cassis et s’entraîneront au stade Christian-Martelli, à Aubagne – jusqu'au vendredi 4 février. Ils s'envoleront ensuite pour Paris en vue de la première journée du Tournoi des 6 Nations contre l'Italie, dimanche 6 février au Stade de France (16 heures).

«Cette expérience a pour objectif de mettre les joueurs dans des conditions optimales de préparation. Ça veut dire trouver un équilibre entre notre cadre de vie confortable et une immersion dans un cadre totalement différent, un environnement qui inspire, a détaillé Raphaël Ibanez, manager du XV de France à l’AFP. Il n'y aura rien de militaire, pas d'exercice hors rugby prévu à l'heure actuelle, simplement des échanges sur le vécu de cette corporation.»

Ils arrivent! Un programme de #HauteIntensité pour le #XVdeFrance qui rejoint le camp de Carpiagne et la @Legionetrangere pour préparer le tournoi des #VINations #EnsembleAvecLeXV pic.twitter.com/9i5i93Cbez — Chef de corps 1REC (@Chefdecorps1REC) January 24, 2022

A noter que Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, doit faire sans plusieurs joueurs et notamment les Toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamack, positifs au Covid-19.