Les stars du rugby réconfortent un jeune garçon moqué pour son surpoids

Un magnifique élan de solidarité. De nombreuses stars du rugby ont apporté leur soutien à un jeune garçon moqué pour son surpoids, après la diffusion de photos postées par son père sur les réseaux sociaux.

Alfie évolue dans le club d’Oakdale au Pays de Galles dans la catégorie des moins de 12 ans.

Fier de son fils, son papa partage régulièrement des clichés du garçon avec son équipe lors de matchs face à d’autres formations.

Mais il a reçu récemment un commentaire pour le moins désobligeant sur le poids de son fils. Une remarque qu’il a dénoncée sur Twitter.

Had to remove a post from Facebook as an idiot commented saying my boy is to "big" to play under 12s and isn't healthy. If only people knew how hard he works to get fitter and how low his confidence has been. Don't worry Alfie I'll always be your biggest fan. pic.twitter.com/cDkA9BQOG8

— Mark Pugsley (@Puggster) January 23, 2022