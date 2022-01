Prix d’Amérique 2022 : double tenant du titre et grand favori, Face Time Bourbon déclare forfait

C’est un énorme coup de tonnerre. A cinq jours du prestigieux Prix d’Amérique, Face Time Bourbon, double tenant du titre et présenté comme le grand favori de l’édition 2022 prévue dimanche, a déclaré forfait en raison d’un problème à un pied.

La terrible nouvelle est tombée, ce mardi, en début d’après-midi. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Antonio Somma, propriétaire du crack, et l’entraîneur Sébastien Guarato ont annoncé que le cheval, considéré comme le meilleur trotteur du monde, ne sera pas au départ de la mythique épreuve à Vincennes.

«C’est un cheval né naviculaire (syndrome de boiterie chez le cheval, ndlr) et son problème s’est un peu aggravé», a expliqué Sébastien Guarato. Et d’ajouter que sa blessure est «plus grave qu’une fracture».

Face time bourbon non parteciperà la prossimo AMERIQUE pic.twitter.com/LMe5JqPhE4 — Antonio Somma (@antoniosomma8) January 25, 2022

La suite de la carrière de Face Time Bourbon est d'ailleurs fortement compromise. Elle pourrait même prendre fin brutalement. «A 90%, je pense qu’elle est terminée», a affirmé sur Equidia Sébastien Guarato.

Avec le forfait inattendu de son principal favori, les cartes sont complétement redistribuées. Et si Davidson du Pont, deuxième des deux dernières éditions, et Hohneck, qui reste sur trois succès, sont présentés comme les nouveaux favoris, la course pour la victoire s’annonce particulièrement ouverte sur l’hippodrome de Vincennes.