JO 2022 : Tous les records à battre à Pékin

«Plus vite, plus haut, plus fort», telle est la devise olympique imaginée par Pierre de Coubertin en 1894 pour pousser les athlètes à se surpasser à chaque édition, jusqu'à accomplir de nouveaux exploits qui semblaient autrefois inimaginables. Tour d'horizon des records à battre lors des JO de Pékin (4-20 février).

Le médaillé d'or le plus jeune

L'Américaine Tara Lipinski n'avait que 15 ans et 255 jours lorsqu'elle s'est imposée en patinage artistique à Nagano (Japon) le 20 février 1998. Elle détient le record de la plus jeune athlète médaillée d'or dans une épreuve individuelle.

Le record absolu est toutefois détenu par Kim Yun-mi, une patineuse sud-coréenne. Cette dernière n'avait que 13 ans et 85 jours lorsque son équipe a remporté l'or au relai 3.000 mètres dames de short-track en 1994, à Lillehammer (Norvège).

Le médaillé d'or le plus âgé

Le biathlète Norvégien Ole Einar Bjorndalen, qui a triomphé sur l'épreuve du sprint en 2014, à Sotchi (Russie), est le médaillé d'or le plus âgé. Il avait 40 ans et 12 jours lorsqu'il est monté sur la plus haute marche du podium.

Quant au médaillé le plus âgé, il s'agit de Carl August Kronlund, un joueur de curling suédois, qui avait décroché une breloque d'argent à l'âge de 58 ans et 155 jours lors de la toute première édition des Jeux Olympiques d'hiver organisée à Chamonix en 1924. Et près de cent ans plus tard, son record tient toujours.

Le plus de médailles d'or pour un athlète lors d'une même édition

Eric Heiden, un patineur de vitesse américain, avait fait sensation aux Jeux Olympiques de Lake Placid (Etats-Unis) en 1980. Il y a remporté cinq médailles d'or sur 500 mètres, 1.000 mètres, 1.500 mètres, 5.000 mètres et 10.000 mètres, établissant quatre records olympiques et un record mondial.

Les athlètes les plus médaillés aux Jeux Olympiques d'hiver

Marit Bjorgen a établi un nouveau record à Pyeongchang. Avec ses cinq médailles (deux en or, une en argent, deux en bronze) décrochées en Corée du Sud en 2018, la championne de ski de fond norvégienne est devenue l'athlète la plus médaillée des JO d'hiver hommes et femmes confondus. Marit Bjorgen, qui a mis un terme à sa carrière peu de temps après les JO de Pyeongchang, cumule au total 15 breloques en cinq participations aux Jeux Olympiques (huit en or, quatre en argent, trois en bronze).

Ole Einar Bjorndalen, le médaillé d'or le plus âgé, est lui l'athlète masculin le plus décoré aux Jeux Olympiques d'hiver. Le biathlète, surnommé «le Patriarche» de cette discipline, possède treize médailles au total, dont huit en or, amassées en cinq éditions.

En France, le sportif le plus décoré pendant ces Jeux d'hiver est également biathlète puisqu'il s'agit de Martin Fourcade. Celui qui faisait office de porte-drapeau pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pyeongchang possède en effet cinq médailles d'or et deux en argent.

Le plus grand nombre de participations aux JO d'hiver

A Pyeongchang, Noriaki Kasai a battu le record de participations aux JO. Le sauteur à skis japonais a participé à huit Jeux Olympiques d'hiver sur une durée de vingt-six ans, d'Albertville (1992) à Pyeongchang (2018). Il devance le lugeur russe Albert Demchenko, qui compte sept participations.

Le pays le plus médaillé

La Norvège est le pays le plus médaillé des Jeux Olympiques d'hiver. En vingt-trois éditions, le pays nordique a en effet accumulé 368 médailles. Elle est également la nation la plus titrée avec 132 breloques en or. La Norvège est également le pays à avoir remporté le plus de médailles sur une même édition. C'était en 2018 à Pyeongchang avec 39 médailles, dont 14 en or.

le Record de médailles françaises

Les athlètes français remportent généralement moins de médailles aux Jeux d'hiver qu'aux Jeux d'été. La meilleure moisson avait été réalisée en 2014 à Sotchi et quatre ans plus tard à Pyeongchang, où les Tricolores avaient amassé quinze médailles.