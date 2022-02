JO 2022 : Pourquoi toutes les épreuves ne se déroulent pas à Pékin

En concurrence avec Almaty (Kazakshtan), la ville de Pékin a été désignée pour organiser la 24e édition des Jeux Olympiques d’hiver. Mais en raison de sa typologie, toutes les épreuves n’ont pas lieu dans la capitale chinoise, qui avait déjà accueilli les JO d’été en 2008.

Comme il y a quatorze ans, les cérémonies d’ouverture et de clôture a lieu au Stade national, plus connu sous le nom de «Nid d’oiseau» pour son architecture. Plusieurs sites de Pékin, déjà utilisés en 2008, serviront à nouveau, notamment pour les épreuves de sports de glace. Le palais omnisports de la capitale accueillera le patinage artistique et le patinage de vitesse sur piste courte, le centre sportif de Wukesong et le palais national omnisports serviront d’écrin pour les matchs de hockey sur glace, alors que le centre national de natation organisera le curling et que l’anneau national servira pour le patinage de vitesse sur piste longue.

Les autres épreuves se tiendront en revanche dans deux zones montagneuses situées à plusieurs kilomètres du village olympique installé à Pékin. La zone de Yanqing, à 90 km au nord-ouest de la capitale chinoise, accueillera toutes les compétitions de ski alpin, mais aussi le bobsleigh, la luge et le skeleton. La zone de Zhangjiakou, encore plus éloignée de Pékin, puisqu’elle se trouve à 220 kilomètres, organisera, de son côté, le ski de fond, le saut à ski, le combiné nordique, le biathlon, le snowboard et le ski acrobatique.

Pour faire face au manque d’enneigement naturel, qui avait suscité de nombreuses critiques au moment de la désignation de la ville hôte de ces JO d'hiver, le comité d'organisation a construit tout un réseau de neige de culture enterré pour pouvoir garantir la bonne tenue des compétitions.

Afin de relier ces sites distants et les rendre davantage accessibles, la Chine a également réalisé une ligne à grande vitesse entre Pékin et Zhangjiakou, qui est entrée en service il y a deux ans. Elle relie la gare de Pékin à Zhangjiakou en seulement 47 minutes, contre un trajet de plus de 3 heures avant la construction de cette ligne.