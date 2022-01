JO 2022 : Quelles sont les meilleures chances de médailles pour la France ?

Après avoir décroché 15 médailles aux JO de Sotchi en 2014, puis à Pyeongchang il y a quatre ans, l’équipe de France va tenter de faire aussi bien, voire battre ce record à Pékin (4-20 février). Voici les principales chances de médailles françaises parmi les 88 Tricolores en lice.

Alexis Pinturault (Ski Alpin)

L’or olympique est le seul titre qui fait encore défaut à son palmarès. Et Alexis Pinturault aura quatre occasions de combler ce vide avec le super-G (8 février), le combiné (10 février), le géant (13 février) et le slalom (16 février). Mais le tenant du gros globe de cristal ne fera pas le voyage dans la capitale chinoise avec le plein de confiance. S’il est monté à trois reprises sur le podium en Coupe du monde, il connaît une saison plus que compliquée et il mise tout sur ces Jeux pour rectifier le tir. Mais il aura de la concurrence au sein du clan tricolore avec Mathieu Faivre, champion du monde du géant, et Clément Noël sur le slalom.

Deuxième de l’une des deux mythiques descentes de Kitzbühel, le vétéran Johan Clarey (41 ans) sera, de son côté, un sérieux outsider pour une médaille sur la descente.

Chez les femmes, la porte-drapeau Tessa Worley, double championne du monde et en très grande forme en slalom géant avec trois podiums, dont une victoire, en janvier.

Quentin Fillon Maillet (Biathlon)

Ces dernières années, le biathlon a été l’un des principaux pourvoyeurs de médailles pour la France. Et ce sera encore le cas cette année à Pékin. Si Martin Fourcade a raccroché ses skis et sa carabine, les chances de médailles sont multiples avec 11 épreuves au programme. A commencer avec Quentin Fillon Maillet. Depuis le début de l’hiver, le Jurassien cumule cinq victoires au compteur (quatre en poursuite) et occupe la tête du classement général de la Coupe du monde.

S’il a connu un coup de moins bien en janvier, Emilien Jacquelin, dauphin de son compatriote, pourrait lui aussi briguer plusieurs breloques en Chine. Simon Desthieux pourrait également avoir son mot à dire.

Chez les femmes aussi il y a de nombreux espoirs de médailles avec Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Anaïs Bescond et Anaïs Chevalier-Bouchet qui totalisent 15 médailles cette saison. Et l’équipe de France fera également partie des grands favoris sur les différents relais.

Perrine Laffont (Ski de bosses)

Perrine Laffont est l’une des plus grandes chances de médaille pour la délégation tricolore. La jeune française (22 ans) est championne olympique et championne du monde en titre de ski de bosses. Et avant ces Jeux, elle a réalisé un début de saison plus que convaincant avec six podiums, dont trois victoires.

Terence Tchiknavorian et Bastien Midol, respectivement numéro 2 et numéro 3 mondial en skicross, sont également de sérieux prétendants à un podium. A l’instar de Tess Ledeux en slopestyle et big air ainsi que de Kevin Rolland en half-pipe.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (Patinage artistique)

L’or peut-il leur échapper ? Vice-champions olympiques en 2018, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui sont aussi quadruples champions du monde et quintuples champions d’Europe, ne visent rien d’autre que le titre sur la glace de Pékin. Et ils ont affiché leur ambition lors de leur retour à la compétition, après plus de 600 jours sans patiner à cause de la pandémie de Covid-19, avec trois victoires en autant de compétitions.

Julia Pereira de Sousa (Snowboard)

Vice-championne olympique en 2018 en snowboardcross, et malgré une blessure au genou en début de saison, Julia Pereira de Sousa fait partie des parties des prétendantes à une médaille, au même titre que Merlin Surget ou Chloe Trespeuch, et rêve cette fois de monter sur la plus haute marche du podium pour faire résonner la Marseillaise.