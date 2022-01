NBA : une statue de Kobe Bryant et sa fille érigée sur le lieu du crash de l’hélicoptère

Une statue de Kobe Bryant et sa fille Gianna, décédés il y a deux ans dans un accident d’hélicoptère, a été érigée là où s’est produit le drame.

Pour le triste deuxième anniversaire de la disparition de l’ancienne star NBA et sa fille (26 janvier 2020), le sculpteur Dan Medina a rendu hommage à Black Mamba avec cette statue érigée symboliquement à Calabasas, en Californie, sur le lieu du crash.

Elle représente Kobe Bryant, vêtu du maillot des Los Angeles Lakers, la main sur l’épaule de sa fille qui tient un ballon de basket dans sa main gauche. «Les héros vont et viennent, mais les légendes sont éternelles», y est-il écrit.

Les noms des neuf victimes de l’accident ont été inscrits sur une plaque sur la base de la statue : le pilote Ara Zobayan, l’entraîneur de baseball de l’Orange Coast College John Altobelli, sa femme Keri, et leur fille Alyssa, Christina Mauser, qui a aidé Bryant à entraîner l’équipe de basket-ball de sa fille, et Sarah Chester et sa fille Payton. Alyssa et Payton étaient les coéquipières de Gianna.

L’œuvre en bronze, qui pèse 73 kg et a été visité par de nombreuses personnes, n’a été exposée que temporairement mercredi. L’artiste espère qu’une version plus grande verra le jour sur le site ou bien dans le centre-ville de Los Angeles.