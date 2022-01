«Mes jambes sont sauvées» : les premiers mots du pilote Philippe Boutron victime d’une explosion sur le Dakar

Grièvement blessé aux membres inférieurs lors de l’explosion de son véhicule sur le Dakar 2022 a Jeddah (Arabie saoudite), le pilote français Philippe Boutron est revenu sur ce terrible accident.

Ce sont des nouvelles rassurantes. Et pour cause, le président du club de football de l'US Orléans (National), rapatrié en France le 3 janvier dernier après son accident au départ du Dakar 2022, a évité l’amputation.

«La situation s’améliore (..), je ne sais pas quand je pourrai remarcher exactement, mais mes jambes sont sauvées et c’est l’essentiel», a-t-il déclaré depuis l’hôpital militaire Percy de Clamart (Hauts-de-Seine) au cours d’un entretien à France Bleu.

Placé en coma artificiel pour soulager ses douleurs avant de subir plusieurs greffes de peau, le pilote de 61 ans devra encore subir une opération lundi prochain. Toutefois, Philippe Boutron reconnaît que son «moral est bon», malgré une convalescence qui s’annonce longue et difficile.

Un attentat ?

«Il y a eu un gros choc. (…) La bombe a été placée sous le plancher, et j’ai pris le plancher sous les jambes» a affirmé le pilote du Dakar. Le parquet national antiterroriste a dès lors ouvert une enquête le 4 janvier dernier pour tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste.

Entendu à deux reprises par la Direction générale du renseignement intérieur (DGSI), Philippe Boutron surpris et sonné au moment de l’explosion est désormais certain qu’il s’agit d’un attentat.

Et un second évènement vient semer le doute et renforce la thèse terroriste. En effet, au lendemain de l’accident du pilote Français, le camion d’assistance de Camélia Liparoti a également pris feu à la suite d’une explosion.