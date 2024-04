Formule 1 : l’impressionnante blessure au visage de Lando Norris (photo)

Lando Norris, qui était présent à Amsterdam ce week-end pour une fête, s’est blessé au visage. Sa photo a fait le tour des réseaux sociaux.

Avant le Grand Prix de Miami, les pilotes de Formule 1 ont profité d’un week-end de repos. L’un d’eux, à savoir Lando Norris, était à Amsterdam (Pays-Bas) mais n’a pas terminé son escapade de la meilleure des manières puisqu’il l’a terminé avec le visage bandé.

now what is going on in the lando norris world pic.twitter.com/M3Ho4NxPtB

— clara (fan acc) (@leclercsletters) April 27, 2024