Coupe de France : Double tenant du titre, le PSG éliminé par Nice aux tirs au but

Le PSG est tombé. Double tenant du titre, le club de la capitale a été éliminé, ce lundi, en 8e de finale de la Coupe de France par Nice lors de la séance de tirs au but (0-0, t.a.b. 5-6). Le club azuréen poursuit sa route et affrontera l'OM en quarts de finale.

Paris a été trahi par l’un de ses joueurs. Prêté cette saison par le PSG à Nice, Marcin Bulka a joué un très mauvais tour à son club au cours de la toujours fatidique séance de tirs au but. Après avoir détourné la tentative de Leandro Paredes, le jeune gardien polonais (22 ans) s’est imposé devant Xavi Simons pour sortir la formation parisienne de la compétition et permettre à Nice de se qualifier pour le prochain tour, où l’attend désormais l’Olympique de Marseille.

Pour les Parisiens, qui n’avaient plus été sortis si tôt depuis janvier 2014 (par Montpellier en 16e de finale), cette élimination n’a rien de rassurante à tout juste deux semaines de retrouver le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Malgré une pression exercée dans les dernières minutes, ils ont rarement été dangereux et n’ont jamais réussi à trouver la solution pour faire sauter le verrou niçois. Comme en championnat début décembre (0-0).

Et l’entrée peu après l’heure de jeu de Kylian Mbappé, laissé sur le banc des remplaçants au coup d’envoi, n’y a rien changé même s'il a trouvé la barre transversale dans les arrêts de jeu. Ni la présence de Lionel Messi. Avec le n°10 dans le dos, le septuple Ballon d’or argentin a encore été très discret sur la pelouse du Parc des Princes. S’il a été l’auteur du premier tir cadré de son équipe juste dans les derniers instants d'une première période insipide, il n’a pas franchement rassuré sur son niveau de jeu. Bien au contraire. Il n'a été encore une fois que l'ombre de lui-même.

Le temps presse plus que jamais pour «La Pulga» et Paris, dont les montées en puissance sont désormais impératives pour espérer rivaliser avec le Real Madrid. A défaut d’un quart de finale et un Classique, la semaine prochaine, contre Marseille, le PSG n’a plus que deux répétitions à Lille et contre Rennes, seule équipe à avoir battu la formation parisienne en Ligue 1 cette saison, pour tenter d’afficher un bien meilleur visage et se présenter face aux Madrilènes avec davantage de certitudes. Reste à savoir si Mauricio Pochettino sur l’ensemble de ses meilleurs éléments, et notamment sur le retour de Neymar. Le compte à rebours est lancé.