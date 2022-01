Kylian Mbappé : son salaire et son contrat au Real Madrid dévoilés ?

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé évoluera la saison prochaine au Real Madrid. Des médias espagnols et allemands ont même déjà révélé les contours du futur contrat de l’attaquant français avec le club madrilène.

Depuis le 1er janvier, le champion du monde tricolore 2018 est libre de s’engager avec l’équipe de son choix. Et s’il a assuré, ces dernières semaines, ne pas avoir encore pris de décision concernant son avenir, préférant se concentrer sur le terrain et les échéances à venir avec Paris, Mbappé semble se rapprocher chaque jour un peu plus du Real. Un club qui le fait rêver depuis son plus jeune âge et qu'il avait déjà voulu rejoindre l'été dernier, avant d'être retenu par les dirigeants parisiens.

Ces derniers ne désespèrent pas de prolonger l’ancien monégasque et lui auraient transmis une nouvelle offre de contrat. Mais il pourrait être trop tard. Kylian Mbappé se serait déjà entendu avec le club présidé par Florentino Pérez, même si aucune annonce ne devrait être faite avant le 8e de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (15 février, 9 mars).

Selon ABC, l’attaquant français devrait parapher un contrat de six ans dans la capitale espagnole et toucher une prime à la signature de près de 40 millions d’euros. Et d'après de nouvelles informations du quotidien allemand BILD, il devrait surtout percevoir un salaire de 50 millions d’euros brut par an.

Ce salaire important ferait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif madrilène (très largement) devant Eden Hazard et Gareth Bale (17 millions d’euros), David Alaba (15,5 millions d’euros) ou encore Karim Benzema (13 millions d’euros).

Mbappé puede firmar ya por el Real Madrid https://t.co/oNC87RfHqy — ABC Deportes (@abc_deportes) January 1, 2022

Si le média allemand indique que l'accord est total entre les deux parties et que le joueur rejoindra Madrid cet été, le PSG n’aurait pas encore dit son dernier mot et va tout faire pour convaincre son joueur de rempiler.