PSG : Un DJ argentin coupable d’avoir transmis le Covid-19 à Lionel Messi ?

Lionel Messi va manquer le premier match de l’année du PSG, ce lundi, à Vannes. Rentré en Argentine pendant la trêve, le septuple Ballon d’or a été testé positif au Covid-19. Et le DJ argentin Fernando Palacio a été accusé d’être à l’origine de l’infection de son compatriote, même s’il s’en est défendu.

Comme ses coéquipiers sud-américains, Lionel Messi était attendu ce dimanche à l’entraînement du club de la capitale pour préparer le 16e de finale de Coupe de France. Mais l’ancien barcelonais était toujours bloqué en compagnie de sa famille dans son pays natal après avoir été contaminé par le Covid-19.

S’il est difficile de savoir par qui il a été infecté, le DJ connu sous le nom de Fer Palacio a été désigné comme le coupable et pris à partie sur les réseaux sociaux. Il a posté il y a une semaine une photo prise au côté du numéro 30 parisien lors d’une soirée qu’il animait. Mais l’homme avait participé quelques jours plus tôt à une autre soirée, où plusieurs cas de Covid-19 ont été recensés. Cela lui a valu d’être pointé du doigt et de recevoir une vague d’insultes.

«Je viens de me réveiller et j’ai reçu beaucoup de messages, je suis une tendance sur Twitter parce que Messi a été testé positif au Covid et les gens disent que je l’ai infecté. J’ai reçu beaucoup de messages en privé, et certaines personnes ont été jusqu’à me qualifier d’assassin», a-t-il déploré. Et pour prouver sa bonne foi, il a publié un test PCR au résultat négatif qu’il aurait effectué pour se rendre en Uruguay. «Je n'ai pas contaminé Messi», a-t-il écrit en commentaire de sa photo.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

En contact avec le service médical du club, Lionel Messi retrouvera le groupe du PSG quand il sera négatif. Reste à savoir s’il sera revenu à temps pour le choc de la 20e journée de Ligue 1, dimanche, à Lyon. En attendant, c’est à distance qu’il va regarder ses coéquipiers tenter de se hisser en 8e de finale de la Coupe de France.