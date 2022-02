JO 2022 : sur quelles chaînes TV regarder la compétition ?

Les Jeux olympiques d’hiver 2022 se déroulent du 4 au 20 février à Pékin (Chine). Voici comment les suivre à la TV.

Les JO 2022 seront à suivre sur les chaînes d’Eurosport et France Télévisions qui diffuseront l'intégralité de l'événement.

Comme lors des Jeux d’été à Tokyo, France 2 et France 3 alterneront entre 1h30 du matin et 16h30 (pour rappel, il y a sept heures de différence entre Paris et la Cité interdite).

Il y aura donc la fameuse «bascule» entre les deux chaînes. Elle interviendra normalement vers 9h20, 12h55 et 14h.