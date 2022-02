6 nations 2022 : le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié positif au Covid-19

Coup dur pour les Bleus. Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby Fabien Galthié a été testé positif au Covid-19, deux jours avant le début du tournoi des 6 nations 2022 contre l'Italie.

«Ce matin, j'ai été testé positif au Covid-19. Je vais bien avec de légers symptômes. En conséquence, je me mets à l'isolement et vais agir à distance cette semaine. Raphaël Ibañez et l'ensemble de mon staff, en qui j'ai pleine confiance, seront mon relais sur le terrain», a tweeté le sélectionneur.

Voici pour rappel le calendrier complet du tournoi des 6 nations.

1ère journée

Samedi 5 février



Irlande-Pays de Galles



Ecosse-Angleterre

Dimanche 6 février



France-Italie

2e journée

Samedi 12 février



Pays de Galles-Ecosse



France-Irlande

Dimanche 13 février



Italie-Angleterre

3e journée

Samedi 26 février



Ecosse-France



Angleterre-Pays de Galles

27 février



Irlande-Italie

4e journée

Samedi 11 mars



Pays de Galles-France



Italie-Ecosse

Dimanche 12 mars



Angleterre-Irlande

5e journée

Dimanche 19 mars



France-Angleterre



Pays de Galles-Italie



Irlande-Ecosse