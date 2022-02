JO 2022 : qui sont les Français qui ont remporté le plus de médailles dans l’histoire ?

Martin Fourcade trône au sommet. L’ancien biathlète français, qui a mis un terme à sa carrière il y a deux ans, est le Français le plus titrés et le plus médaillés de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver. Il devance Jean-Claude Killy.

Martin Fourcade a raccroché ses skis et sa carabine en mars 2020. Avec l’un des palmarès les plus riches du sport français. En un peu plus de dix ans de carrière, il a décroché pas moins de sept gros globes de cristal, récompensant le vainqueur de la Coupe du monde de biathlon, et une multitude de petits globes, attribués au lauréat de chaque spécialité (Individuel, sprint, poursuite, mass start).

Il compte également 13 titres de champion du monde (11 dans des épreuves individuelles) pour un total de 28 médailles aux Championnats du monde (10 médailles d’argents et 5 en bronze).

Martin Fourcade a aussi construit sa légende aux Jeux Olympiques avec cinq médailles d’or et deux médailles d'argent. Vice-champion olympique de la mass start à Vancouver (Canada) en 2010 puis à Sotchi (Russie) quatre ans plus tard, il a décroché l’or sur l’Individuel et la poursuite en Russie. Il a ensuite été sacré champion olympique sur la poursuite, la masse start et le relais mixte en 2018 à Pyeongchang (Corée du sud), devenant le Français le plus titrés et médaillés de l’histoire des JO d’hiver.

Il a détrôné Jean-Claude Killy. Le skieur français, aujourd’hui âgé de 78 ans, a triomphé aux JO de 1968 organisés à Grenoble. Il a conquis trois médailles d’or sur le slalom géant, la descente et le slalom qui lui ont permis de rester pendant près de 40 ans le Français le plus titrés. Avant d’être dépassé par Martin Fourcade. Derrière ces deux grandes figures du sport français, Pierre Brunet et Andrée Brunet se partagent la 3e marche du podium avec trois médailles remportées en couple en patinage artistique entre 1924 et 1932 (2 en or et 1 en bronze).