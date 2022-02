JO 2022 : le programme complet des épreuves de ski

Les épreuves de ski alpin des Jeux Olympiques de Pékin (Chine) se tiendront à partir de ce dimanche 6 jusqu'au samedi 19 février, avec au programme une descente (hommes et femmes), un slalom géant (hommes et femmes), un slalom (hommes et femmes), un combiné (hommes et femmes), un Super-G (hommes et femmes) et un parallèle par équipes. Voici les dates de toutes les épreuves.

Dimanche 6 février

4h : Descente hommes

Lundi 7 février

3h15 : Slalom géant femmes (manche 1)



6h45 : Slalom géant femmes (manche 2)

Mardi 8 février

4h : Super-G hommes

Mercredi 9 février

3h15 : Slalom femmes (manche 1)



6h45 : Slalom femmes (manche 2)

Jeudi 10 février

3h30 : Descente du combiné hommes



7h15 : Slalom du combiné hommes

Vendredi 11 février

4h : Super-G femmes

Dimanche 13 février

3h15 : Slalom géant hommes (manche 1)



6h45 : Slalom géant hommes (manche 2)

Mardi 15 février

4h : Descente femmes

Mercredi 16 février

3h15 : Slalom hommes (manche 1)



6h45 : Slalom hommes (manche 2)

Jeudi 17 février

3h30 : Descente du combiné femmes



7h : Slalom du combiné femmes

Samedi 19 février

4h : Parallèle par équipes mixtes, 8es de finale



4h47 : Parallèle par équipes mixtes, quarts de finale



5h14 : Parallèle par équipes mixtes, demi-finales



5h37 : Parallèle par équipes mixtes, médaille de bronze



5h46 : Parallèle par équipes mixtes, finale