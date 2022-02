JO 2022 : Une athlète russe peste contre la nourriture à Pékin (photo)

Valeria Vasnetsova a fait part de son mécontentement. Sur les réseaux sociaux, la biathlète russe a dénoncé la qualité des repas servis aux JO de Pékin, notamment aux athlètes placés à l'isolement.

Valeria Vasnetsova été testée positive à son arrivée dans la capitale chinoise. Et depuis, comme beaucoup d'autres sportifs dans son cas, elle vit un «enfer». Placée dans un hôtel à l’isolement, elle vit très mal le protocole sanitaire drastique mis en place pour ces JO. A l’image de la Belge Kim Meylemans, qui avait également fait part de son mal être sur les réseaux sociaux. «J’ai mal au ventre, je suis très pale, je veux que ça se termine, je pleure tous les jours, je suis épuisée», a indiqué Valeria Vasnetsova.

Russian biathlete Valeria Vasnetsova posted a photo of one of the unappetizing meals at Beijing Games on Instagram, showing plain pasta, some potatoes, charred meat, and no vegetables.





She claims the same meal was served for “breakfast, lunch and dinner for five days already.” pic.twitter.com/T9rCF7tUbM

— Byron Wan (@Byron_Wan) February 6, 2022