Vidéo : les images du terrible accident d’Egan Bernal révélées

Egan Bernal a frôlé la mort. Le cycliste colombien a été victime, le 24 janvier dernier, d’un terrible accident en heurtant l’arrière d’un bus à pleine vitesse. Deux semaines plus tard, une vidéo de la violente collision a été révélée par RCN Noticias.

Les images sont issues d’une caméra de sécurité située à plusieurs mètres. Si elles ne sont pas très nettes, elles montrent le vainqueur du Tour de France 2019 rouler à près de 65 km/h. Et lancé à vive allure pendant une sortie d’entraînement avec son équipe Ineos-Grenadiers, près de Bogota (Colombie), il n’a pu éviter le véhicule et s’est encastré dedans.

Noticias RCN conoció el video en el momento exacto en el que Egan Bernal choca con un bus intermunicipal. pic.twitter.com/b2E45pMCwu — Radio Uno Sogamoso (@Radio1Sogamoso) February 7, 2022

Transporté d'urgence à l’hôpital, il a échappé au pire, mais a passé plusieurs jours en soins intensifs et a subi cinq grosses opérations au niveau de sa colonne vertébrale, de sa jambe droite et de sa main droite. Selon ses proches, il s’est fracturé une vingtaine d’os, dont onze côtes, un fémur, une rotule et deux vertèbres. Il a aussi perdu une dent et a eu ses deux poumons perforés.

Désormais hors de danger, Egan Bernal a été autorisé, ce week-end, à quitter l’établissement où il a été soigné pendant deux semaines. «Pour moi le fait d’être en vie, c’est comme une renaissance. La vie a changé pour moi en une seconde. Je me préparais pour le Tour de France, je me donnais à fond et la seconde d'après je me battais pour ma vie», a-t-il confié à sa sortie en remerciant le personnel médical de lui avoir offert «une seconde chance».

S’il est sorti vainqueur de ce «combat», il a entamé une très longue convalescence et rééducation. Et pour l’heure, aucune date concernant un éventuel retour sur un vélo, à l’entraînement ou en compétition, n’a encore été évoquée par ses proches, son équipe Ineos-Grenadiers ou encore ses médecins.