JO 2022 : Mathieu Faivre décroche le bronze sur le Géant

Il a encore répondu présent. Un an après son titre de champion du monde en Italie, Mathieu Faivre a décroché la médaille de bronze sur le géant des JO 2022 de Pékin (Chine). Le Suisse Marco Odermatt a été sacré champion olympique et le Slovaque Zan Kranjec a pris l'argent.

Le Niçois a su braver les éléments. Malgré la neige, le vent, le brouillard et le retard, Mathieu Faivre a su rester concentré et dans sa course pour s’offrir un nouveau podium de prestige. Troisième de la première manche, le champion du monde en titre de la spécialité, qui n’avait pas fait mieux qu’une 5e place cette saison en Coupe du monde (à Adelboden), a assuré dans la seconde, domptant une piste pour le moins exigeante compte tenu des conditions, pour apporter à la France la 8e médaille de ces Jeux.

Cette breloque est aussi une revanche pour le Tricolore. En 2018, il avait été privé des JO de Peyongchang (Corée du Sud) après avoir été renvoyé pour des propos jugés contraires à l’esprit d’équipe. Mais quatre ans plus tard, l’homme au caractère bien trempé, aujourd’hui âgé de 30 ans, a mûri et mis son tempérament à son service pour performer au moment des grands rendez-vous, comme à Cortina d’Ampezzo il y a un an et à Pékin.

Si Mathieu Faivre a été à la fête, Alexis Pinturault n’a une nouvelle fois pas pu se mêler à la lutte pour une médaille. Détenteur du globe de la discipline mais diminué par une blessure à l’épaule, il est toutefois parvenu à remonter à la cinquième place après avoir signé le 11e temps de la première manche. Il a terminé à égalité avec son compatriote Thibaut Favrot. Il ne reste désormais plus que le slalom pour le Savoyard, où il n’est pas franchement en réussite cette saison pour espérer rentrer en France avec une médaille.