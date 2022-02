JO 2022 : Quentin Fillon Maillet décroche l’or sur la poursuite et entre dans l’Histoire

Historique Quentin Fillon Maillet ! Le Jurassien a été sacré champion olympique de la poursuite de biathlon, ce dimanche, aux JO 2022 de Pékin. Dans la capitale chinoise, il a décroché sa 4e médaille en autant de courses, devenant le premier Français de l'Histoire à réaliser cette incroyable performance.

Il est tout simplement phénoménal et l’hommes de ses Jeux. Après l’or sur l’individuel, l’argent sur le relais mixte et le sprint, Quentin Fillon Maillet a ajouté une nouvelle médaille d’or à sa fantastique moisson en Chine. Malgré le vent et la neige, il a parfaitement maîtriser ces conditions dantesques pour devenir le premier tricolore à conquérir quatre breloques lors d’une seule et même olympiade. Un authentique exploit qui le fait entrer dans la légende du sport français. Et il n’a pas volé sa place.

Le leader de la Coupe du monde de biathlon a réalisé une nouvelle course proche de la perfection. Parti en deuxième position, 26 secondes derrière Johannes Boe, vainqueur du sprint la veille, Quentin Fillon Maillet a été impérial, notamment devant les cibles avec un sans-faute (20/20). Et pourtant, il n’est pas passé loin de la catastrophe sur son 2e tir couché. Au moment de s’allonger sur le pas de tirs, sa carabine est restée bloquée et a dû frapper dessus pour la refaire fonctionner.

Loin d’être déstabilisé, il a blanchi les cinq cibles pour ressortir toujours en 2e position derrière son rival Norvégien auteur de deux fautes. Et ce dernier a à nouveau craqué sur son premier tir debout avec trois erreurs, permettant à Quentin Fillon Maillet, encore une fois impeccable, de prendre la tête juste devant Eduard Latypov. Arrivé avec le Russe pour le dernier tir, il a fait preuve de sérénité et d’une adresse redoutable pour finalement triompher devant Tarjei Boe et Latypov.

«Double champion olympique», a-t-il crié en passant la ligne d’arrivée avec un très large sourire. Et surtout quadruple médaillé olympique au cours d’une même olympiade. Mais c’est peut-être encore loin d’être fini pour «QFM». Il pourrait poursuivre sa moisson avec encore deux courses à son programme. Et ça commencera dès mardi avec le relais masculin avant la mass start vendredi qui pourraient permettre à Quentin Fillon Maillet de continuer d'écrire sa légende en lettres d'or.