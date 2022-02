Metz-OM (1-2) : la belle opération de Marseille

L’OM s’est imposé à Metz (1-2), dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les Marseillais, dauphins du PSG, prennent quatre points d’avance sur Nice.

Quelques jours après leur terrible élimination à Nice (4-1) en Coupe de France, les hommes de Jorge Sampaoli sont parvenus à se rattraper et se remobiliser pour s’offrir un précieux succès dans la course au podium et à la très chère Ligue des champions. Mais que ce fut dur.

Face à Metz, l'OM a d’abord fait la différence grâce à sa recrue hivernale Cédric Bakambu (26e), son 2e but en 3 matchs de L1. De quoi mettre un coup au 19e et premier relégable ? Pas vraiment, comme face à Lyon (défaite 2-1) et lors du match de mercredi à Nice, les Phocéens ont ensuite déjoué, reculé et moins dominé les Messins qui sont parvenus à égaliser par Habib Maïga (52e).

Milik, sauveur surpris d'être remplaçant

Et alors que les doutes étaient permis sur la situation marseillaise, c’est finalement Arkadiusz Milik, entré en jeu quelques minutes avant, qui a offert la victoire aux siens sur une merveille de retourné dans la surface de Metz, après une passe de Sead Kolasinac (82e). Le Polonais, qui a confié sa surprise d’être sur le banc, porte son total à 4 buts en 2 matchs, après son triplé le week-end passé contre Angers.

«Je ne marque pas à chaque fois mais je suis heureux de l'avoir fait aujourd'hui et d'avoir aidé mon équipe à gagner. Les trois points, c'était le plus important. (concernant le fait d’être remplaçant) Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon travail. C'est tout», a expliqué l’ancien joueur de Naples.

Réponse de son entraîneur : «Est-ce que Milik aurait dû débuter? Il a marqué beaucoup de buts. Mais ce match me demandait autre chose, je voulais des joueurs de profondeur, c’est pour ça que j’ai décidé de mettre Bamba Dieng d’un côté et Cédric Bakambu de l’autre. Mais pour nous Milik est très important, comme Payet est très important. Ce sont deux joueurs qui, pour le bien de l’OM, ont besoin de complémentarité.»

En attendant, cette victoire importante permet d’effacer quelques peu la déception de la Coupe de France et surtout de préparer au mieux le barrage en Ligue Europa Conférence, jeudi contre Qarabag.