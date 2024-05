Ligue Europa : l'OM accroché par l'Atalanta Bergame en demi-finale aller (1-1)

Accroché par l'Atalanta Bergame (1-1), jeudi soir, en demi-finale aller de la Ligue Europa, l'OM devra aller chercher sa qualification pour la finale dans une semaine en Italie.

Encore en vie. Malgré son match nul (1-1), l’OM a préservé ses chances de qualification pour la finale de la Ligue Europa en faisant match nul à domicile contre l'Atalanta Bergame (1-1), jeudi soir en demi-finale aller. Il faudra aller chercher la victoire en Italie dans une semaine.

Pour le dernier match européen de la saison à domicile, l'Orange Vélodrome avait décidé, une nouvelle fois, d'offrir une ambiance électrique à ses joueurs. Ce fut le cas. Et peut-être un peu trop pour les hommes de Jean-Louis Gasset, qui ont été cueilli à froid par l’Atalanta. Esseulé dans la surface de réparation marseillaise, le grand Gianluca Scamacca a trompé Pau Lopez pour (11e).

Gianluca Scamacca ouvre le score pour l'Atalanta !





Début de match compliqué pour les Marseillais #OMATA | #EuropaLeague pic.twitter.com/cCZhHekmXn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 2, 2024

Heureusement, les Phocéens , auteurs d'un très bon match face au sixième de Serie A, se sont rapidement repris et ont égalisé par Chancel Mbemba, d'une sublime frappe en dehors de la surface (20e).

L'ÉNORME FRAPPE DE CHANCEL MBEMBA DE 25 MÈTRES EN POTEAU RENTRANT ! #OMATA | #EuropaLeague pic.twitter.com/HoUKfSuY3Y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 2, 2024

Le reste de la rencontre ? Un enchaînement de frustration côté olympien. Dominateurs, très souvent portés vers l'avant, les coéquipiers d'un Pierre-Emerick Aubameyang totalement muselé et qui n'a pas trouvé le cadre à la 42e, n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Peu après l'heure de jeu, Ismaïla Sarr pensait avoir marqué… mais Luis Henrique, au départ de l'action, était hors jeu. Et dix minutes plus tard, c'est le Marocain Azzedine Ounahi qui était proche de faire chavier le Vel' mais sa frappe était repoussée par l'équerre.

Frustrant mais l'espoir reste permis. «On a mouillé le maillot, je dis merci aux supporters, à l’équipe, au staff. Tout est possible. On croit en nous, on va continuer à travailler pour aller chercher la qualification, a confié Chancel Mbemba sur M6 après la rencontre. Comment je me suis senti physiquement ? On est là grâce à Dieu. Mes coéquipiers me donnent la force. On va se donner à fond.»

«Emmenez ces couleurs à Dublin» (là où aura lieu la finale le 22 mai prochain, ndlr) avait réclamé les supporters dans une magnifique banderole déployée juste avant la rencontre. Aux joueurs d’être une nouvelle fois héroïques…