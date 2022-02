PSG-Real Madrid, 8e de finale aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG affronte le Real Madrid, ce mardi 15 février, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Voici le programme TV complet.

C’est le grand jour ! Paris, qui rêve d’enfin soulever cette C1 depuis tant d’années, va devoir faire honneur à son statut de favori contre les Madrilènes, habitués à être titrés (13 sacres). Avec Lionel Messi, le club de la capitale est en effet entré dans une nouvelle dimension et ne peut désormais plus se cacher.

Sauf que depuis son arrivée, la star argentine n’est pas au niveau étincelant connu au FC Barcelone. Reste que s’il n’a inscrit que deux buts en Ligue 1, il brille toujours au moment de disputer la Ligue des champions. Avec 5 réalisations en 5 matchs de poules, «La Pulga» est bien là. Et on sait qu’il affectionne particulièrement ces rendez-vous contre le Real Madrid (26 buts et 14 passes décisives).

Et avec un Kylian Mbappé qui marche sur l’eau en ce moment, le PSG semble vraiment très bien armé pour prendre une belle option avant le retour en Espagne. Ne reste plus qu’à concrétiser tout cela sur le terrain mardi soir.

Programme TV

PSG-Real Madrid

Huitième de finale aller de la Ligue des champions

Mardi 15 février

A partir de 21h en direct sur Canal+ et RMC Sport 1