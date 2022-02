PSG : la terrible statistique de Lionel Messi sur pénalty

Lionel Messi a connu une nouvelle soirée compliquée, mardi, face au Real Madrid. Si le PSG a fini par s’imposer dans ce 8e de finale aller de la Ligue des champions, grâce à un but de Kylian Mbappé dans le temps additionnel, l’Argentin n’a pas été à son avantage sur la pelouse du Parc des Princes, et s’est distingué par son pénalty manqué à l’heure de jeu.

Son échec n’a finalement pas eu de conséquence. Comme souvent depuis le début de la saison, le club de la capitale a été sauvé par Mbappé dans les ultimes secondes de la rencontre (94e). Mais ce raté du septuple Ballon d’or a mis encore un peu plus en lumière ses difficultés depuis son arrivée à Paris au août dernier. Ce match semblait pourtant fait pour lui contre un adversaire qu’il a souvent martyrisé lorsqu’il évoluait à Barcelone. En 45 clasicos entre le Real et le Barça, Messi a inscrit pas moins de 26 buts et délivré 14 passes décisives.

Des statistiques qu’il n’a pas réussi à améliorer. La faute à une énième terne prestation et en grande partie à ce pénalty détourné par Courtois (62e). Le portier belge avait d’ailleurs étudié les dernières tentatives du n°30 parisien, qui avait pour habitude de tirer à gauche du gardien. «Je me suis dit qu’il avait plus confiance côté gauche. Il l’avait mis là contre Bruges, là aussi contre Nice en Coupe de France alors je me suis dit qu’il fallait plonger à gauche», a confié Courtois à l’issue de la rencontre au micro de RMC Sport.

Et cet échec n’est pas le premier pour Lionel Messi en Ligue des champions. Bien au contraire. S’il avait converti ses deux tentatives lors de la phase de poules contre le RB Leipzig (3-2) et Bruges (4-1) au Parc des Princes, le natif de Rosario a manqué son cinquième penalty dans la compétition en 23 tentatives. C’est plus que tout autre joueur depuis 2003, selon le statisticien Opta.

Ce loupé ne va pas arranger sa situation dans la capitale, où il peine à être décisif avec seulement sept buts au compteur (2 en Ligue 1, 5 en Ligue des champions) et à retrouver son niveau de jeu. Mais il aura des occasions de se racheter. A commencer par le déplacement dès samedi à Nantes en championnat ou encore lors du match retour le 9 mars prochain à Santiago Bernabeu. A lui de les saisir avant qu’il ne soit trop tard.