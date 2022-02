PSG-Real Madrid : les incroyables statistiques de Lionel Messi contre les Madrilènes

Lionel Messi, désormais au PSG, va retrouver le Real Madrid, mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions. Un adversaire qu’il adore affronter.

Avec un total de 45 clasicos, c’est peu dire que «La Pulga» connaît particulièrement bien la Maison Blanche. Ancienne gloire du FC Barcelone, l’Argentin a régulièrement brillé contre l’ennemi de la capitale espagnole. Et à l'heure de le retrouver sous ses nouvelles couleurs au Parc des Princes, son bilan est très positif.

Avec 26 buts inscrits (18 en Liga, 6 en Supercoupe d’Espagne et 2 en Ligue des champions) et 14 passes décisives (9 en Liga, 3 en Coupe du Roi et 2 en Supercoupe d’Espagne), Lionel Messi aime sortir le grand jeu quand il s’agit d’affronter le Real Madrid. Une bonne nouvelle pour le PSG qui comptera sur lui pour prendre une option sur la qualification avant le match retour en Espagne.

D’autant que la star argentine se sait très attendue. Avec 2 petits buts en Ligue 1 depuis son arrivée, Messi ne brille pas sur la scène nationale. En revanche, avec 5 réalisations en autant de rencontres lors de la phase de poules, le n°30 a une nouvelle fois prouvé qu’il affectionnait la Ligue des champions. Alors si, en plus, il retrouve l’un de ses adversaires préférés, il pourrait faire des étincelles.

«On attend qu'il fasse un bon match, a d’ailleurs confié Marquinhos, lundi en conférence de presse. Comme coéquipier, j'espère voir un grand joueur qui va être décisif, performant. On va l'aider pour qu'il soit en confiance. On le voit de plus en plus à l'aise. Il est tranquille, il s'habitue à la France, au PSG.»