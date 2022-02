OM-Clermont (0-2) : la très mauvaise opération des Marseillais

Battu par Clermont (0-2), l'OM réalise une très mauvaise opération en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Deuxièmes, les Marseillais ne comptent plus qu'un point d'avance sur Nice.

Refroidis. Alors qu’ils avaient l’occasion de reprendre quatre points d’avance sur les Niçois et de compter sept points d’avance sur le quatrième (Strasbourg) – sans évoquer un retour à 10 longueurs du PSG –, les Olympiens ont gâché une précieuse cartouche contre de valeureux clermontois. Ces derniers en profitent pour prendre une bouffée d’oxygène dans leur lutte pour le maintien. En un mois, ils ont battu Rennes (2-1), Nice (0-1) et donc Marseille.

Pas du tout impressionnés par la chaude ambiance du Vélodrome – qui a rendu un bel hommage à ses deux champions d’Afrique avec le Sénégal (Bamba Dieng et Pape Guey) – qu’ils découvraient, les Auvergnats ont d’ailleurs attaqué la rencontre pied au plancher. Et c’est très rapidement qu’ils ont pris l’ascendant et ouvert la marque par Mohamed Bayo d’une sublime frappe (13e).

Dimitri Payet veut «dégonfler les têtes»

Obligés de courir après le score, les hommes de Jorge Sampaoli, qui a encore réservé des choix étonnants en plein match, ont buté sur l’incroyable portier Ouparine Djoco auteur de nombreux arrêts face aux attaques marseillaises.

Incapables de marquer, l’OM encaissait un deuxième but par Jim Allevinah qui a pris le meilleur de la tête sur le costaud Gerson (84e).

1984 - Marseille s'incline par au moins 2 buts d'écart à domicile face à un promu en Ligue 1 pour la première fois depuis le 31 août 1984 contre le RC Paris (0-2 également). Arrêt. #OMCF63 pic.twitter.com/6ndV5M4o4s — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2022

De quoi renvoyer Marseille à ses études. Le technicien argentin avait déjà point du doigt le manque de contrôle de ses joueurs malgré la victoire de son équipe en Ligue Europa Conférence contre Qarabag jeudi (3-1). Il va pouvoir retravailler avant le match retour en Azerbaïdjan, jeudi.

Dimitri Payet s’est montré très critiques envers ses propres coéquipiers. «Il nous a manqué de l'humilité, a-t-il lancé. On n'a pas montré un visage cohérent, pas de valeurs. On n'a rien montré ce soir. On s'est fait donner une bonne leçon par une équipe qui a joué ensemble, qui a couru ensemble et qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser.» Un discours également repris par Pau Lopez. «On doit changer quelque chose, c’est une question de mentalité, pas de jouer bien ou mal, de jouer avec 4 ou 5 défenseurs. On doit changer des choses, parce qu’on arrive au moment le plus important de la saison», a confié le gardien espagnol.