Boxe : pour Mike Tyson, «la mort de sa mère est l’une des meilleures choses qui lui soient arrivées»

Mike Tyson s’est récemment confié sur sa jeunesse et notamment le décès de sa mère d’une manière assez surprenante.

Lorsqu’il parle, ce n’est jamais pour rien. Depuis quelques temps, le boxeur américain, champion du monde des poids lourds dans les années 1980 et 1990, aime partager les moments passionnants et tragiques de sa vie. Et il a cette fois-ci décidé de parler de sa mère.

«Tu sais, l’une des meilleures choses qui me soit arrivée c’est la mort de ma mère, a confié Iron Mike au podcast Club Shay Shay. Parce que ma mère aurait fait de moi un bébé. Je ne me serais jamais lancé dans les combats de rue. Pas moyen que j’apprenne à me défendre. Ma mère a vraiment fait beaucoup. Toujours à venir au poste de police pour me sauver le c**. Elle me cassait la gue*** tellement fort, devant la police.»

Âgé de 55 ans, Mike Tyson, qui a fait son retour sur les rings de boxe à l’occasion d’un combat exhibition contre Roy Jones Jr en novembre 2020, a perdu sa mère, Lorna Smith Tyson en 1982, alors qu’il n’avait que 16 ans.

«Je n'ai jamais vu ma mère heureuse avec moi et fière de moi, a également indiqué Tyson. Elle ne me connaissait que comme un enfant sauvage courant dans les rues et rentrant à la maison avec de nouveaux vêtements pour lesquels elle savait que je n'avais pas payé. Je n'ai jamais eu la chance de lui parler.»

L’Américain, qui deviendra boxeur professionnel trois ans après le décès de sa mère, avait déjà été arrêté près de quarante fois par la police et envoyé dans un foyer pour jeunes.

L'histoire de Mike Tyson est à retrouver dans le podcast L'Arène