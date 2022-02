Guerre en Ukraine : football, handball… Quelles conséquences sur le sport ?

Avec le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les compétitions sportives se retrouvent touchées et complètement perturbées.

Qu’il est bien loin le temps de la finale de l’Euro 2012 lorsque la Donbass Arena accueillait la finale opposant l’Espagne à l’Italie (4-0). Après le bombardement de l'enceinte en août 2014 lors de la guerre du Donbass, le club du Shakhtar Donetsk a dû migrer Lviv durant deux ans, avant de trouver refuge au stade olympique de Kiev. Et la crise en Ukraine depuis quelques semaines et qui s’est intensifiée ces derniers jours a un peu plus perturbé le monde du sport.

Le Shakhtar n’est pas le seul à avoir été contraint à l’exil. D’autres clubs ont été touchés comme le FK Zorya Lougansk (désormais à Zoporiya, à environ 400 kilomètres de son stade) et le FC Olympik de Donetsk (désormais à Tchernigov, à 800km de son lieu habituel).

Une équipe ukrainienne encore en lice en Europe

Plus globalement, le football est très touché depuis un moment puisque l’UEFA avait déjà interdit «jusqu’à nouvel ordre» les matchs opposant des clubs ukrainiens et russes dans les compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa conférence mais aussi en Ligue des nations et éliminatoires de l’Euro).

Cette saison, il ne reste qu’un club en lice sur la scène européenne : les U19 du Dynamo Kiev qui doivent affronter le Sporting Lisbonne le 2 mars.

Ce jeudi 24 février, la Ligue ukrainienne a annoncé la suspension du championnat de football pendant 30 jours qui devait reprendre ce vendredi.

A noter que deux clubs ukrainiens, situés en Crimée, ont quitté le championnat local et veulent rejoindre celui de Russie : le FC Sebastopol et Tavriya Simferopol. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé avec l’UEFA.

Il y a quelques jours, c’est la question de la finale de la Ligue des champions, prévue le samedi 28 mai prochain à Saint-Pétersbourg, qui a été posée. L’instance européenne réfléchirait à la relocaliser. Boris Johnson, Premier ministre britannique, a d’ailleurs indiqué mardi qu’il n’y avait «aucune chance que des tournois soient organisés dans une Russie qui envahit des pays souverains».

A noter que la sélection ukrainienne doit affronter l’Ecosse en barrages de la Coupe du monde 2022 en mars prochain. Aucune information n’a été donnée pour le moment.

Pour en revenir à l’Ukraine, le football n’est pas le seul sport touché. Le handball aussi. Récemment, le PSG, qui ne souhaitait pas se déplacer, a vu son match annulé contre le Motor Zaporojie en Ligue des champions. Le basket est aussi concerné. Le match Ukraine-Espagne, prévu le 27 février à Kiev, devrait être reporté à une date ultérieure.

Autre événement attendu qui pourrait être reporté, déplacé ou annulé, la revanche entre les boxeurs Oleksandr Usyk et Anthony Joshua. Un possible combat aurait pu être organisé à Kiev, ville dont le maire n'est autre que Vitaly Klitschko, ancien champion des poids lourds et frère de Wladimir.

En conséquence, pour le moment, les compétitions locales ne sont pas suspendues mais les rencontres en compétitions européennes et internationales pourraient être de plus en plus compromises ces prochaines semaines si la situation venait à ne pas s'arranger.