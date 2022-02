Guerre en Ukraine : Svitolina, Zinchenko… les sportifs ukrainiens soutiennent leur pays

Avec la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, plusieurs sportifs ukrainiens ont apporté leur soutien à leur pays ces dernières heures.

Auteur du but égalisateur contre l’Ajax (2-2) mercredi, en huitième de finale aller de Ligue des champions, l'attaquant du Benfica Roman Yaremchuk a retiré son maillot pour afficher un t-shirt portant un symbole ukrainien : le Tryzub ukrainien. Il s’agit des armoiries de la dynastie Riurikide (fondatrice de la Rous’ de Kyiv, ancêtre de l’Ukraine) et de l’Ukraine.

[ VIDEO - BUT] #UCL #BENAJA



YAREMCHUK POUR EGALISER !!!



Pasveer repousse la frappe de Ramos mais n'est pas assez réactif pour stopper la reprise de l'attaquant ukrainien ! pic.twitter.com/cPAVGabzBm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 23, 2022

L’occasion pour le joueur de soutenir son pays. «Je voulais soutenir mon pays, a expliqué Yaremchuk à CNN Portugal. J’ai beaucoup réfléchi à ce sujet et j'ai peur de cette situation. Le club me soutient, ils m'ont parlé et ont voulu tout faire pour m'aider. Je les ai remerciés, mais pour l'instant tout va bien.»

Également dans la soirée, Elina Svitolina, joueuse de tennis et en couple avec Gaël Monfils a pris position et fait une déclaration d’amour à son pays. «Je suis fier d'être Ukrainienne, a-t-elle posté sur ses réseaux sociaux. Unissons-nous en cette période extrêmement difficile pour le bien de la paix et de l'avenir de notre État. Gloire à l'Ukraine.»

Пишаюся тим, що я українка. Єднаємося у цей надскладний час заради миру та майбутнього нашої держави. Слава Україні





Video made by: dorosh.raw pic.twitter.com/PFz6LqYYRa — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 23, 2022

La veille, c’est le joueur de Manchester City, Oleksandr Zinchenko qui a posté un message sur son compte Instagram. «Le monde civilisé tout entier s'inquiète de la situation dans mon pays. Je ne peux pas rester à l'écart et ne pas donner mon opinion, a écrit le capitaine de la sélection ukrainienne. Sur la photo - mon pays. Le pays où je suis né et où j'ai grandi. Un pays dont je défends les couleurs sur la scène sportive internationale. Un pays que nous essayons de glorifier et de développer. Un pays dont les frontières doivent rester inviolables. Mon pays appartient aux Ukrainiens, et personne ne pourra jamais se l'approprier. Nous n'abandonnerons pas !»

Autre personnalité sportive à s’être prononcée, Andreï Chevtchenko. L’ancien attaquant et sélectionneur de l’Ukraine s’est déclaré «fier» de son pays. «Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles et, au cours des trente dernières années, nous nous sommes formés en tant que nation, a-t-il posté. Une nation de citoyens sincères, travailleurs et épris de liberté ! C'est notre atout le plus important !»

Україна - моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян!Це найголовніше наше надбання! …https://t.co/sQxCFpwHIz pic.twitter.com/6LNW6Cw9oR — Andriy Shevchenko (@jksheva7) February 23, 2022

Autre sportif, à la retraite, qui a apporté son soutien au pays : Wladimir Klitschko. L’ancien boxeur, champion du monde des poids lourds, dont le frère Vitaly est maire de Kiev avait posté une photo de lui sur Instagram dans la capitale ukrainienne.