Guerre en Ukraine : la finale de la Ligue des champions aura lieu au Stade de France

C'est l'une des conséquences directes de l'invasion russe en Ukraine. Initialement prévue à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain, la finale de Ligue des champions aura lieu au Stade de France de Saint-Denis, près de Paris.

«Le comité exécutif de l'UEFA a décidé de déplacer la finale de l'UEFA Champions League 2021-2022 de Saint-Pétersbourg au Stade de France à Saint-Denis», explique l'instance européenne de football dans un communiqué.

Dans le passé, le stade de France a accueilli à deux reprises la finale de C1, en 2000 (victoire 3-0 du Real Madrid contre Valence) et 2006 (victoire 2-1 du Barça contre Arsenal).

«L'UEFA tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République française, Emmanuel Macron, pour son soutien personnel et son engagement à faire déménager en France le match le plus prestigieux du football interclubs européen à un moment de crise sans précédent», précise le texte.

L'UEFA a aussi indiqué que l'ensemble des rencontres de clubs ou d'équipes nationales prévues en Ukraine et en Russie se disputeront sur terrain neutre jusqu'à nouvel ordre.