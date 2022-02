Angleterre : Marcelo Bielsa remercié par Leeds

Marcelo Bielsa et Leeds, c’est fini. Trois ans et demi après son arrivée, l’entraîneur argentin a été remercié, ce dimanche, par le club anglais seulement 16e de Premier League.

L’ancien coach de l’OM n’a pas résisté à la nouvelle déconvenue subie, samedi, à domicile face à Tottenham (0-4). «Leeds United peut annoncer aujourd’hui que le club se sépare de son entraîneur principal Marcelo Bielsa», a écrit dans un communiqué la formation britannique, qui a perdu neuf de ses douze derniers matchs toutes compétitions confondues (2 victoires, 1 nul). Elle a surtout encaissé 20 buts au cours de ses cinq dernières rencontres et son dernier succès remonte à mi-janvier sur la pelouse de West Ham (2-3).

Avec cette série de mauvais résultats, Leeds est en grand danger dans la lutte pour le maintien. Le club du nord de l’Angleterre (26 points) n’a plus que deux longueurs d’avance sur la zone rouge alors qu'il compte deux matchs de plus qu’Everton et Burnley, ses deux poursuivants immédiats.

Une décision difficile

Cette décision d’écarter Marcelo Bielsa n’a pas toutefois pas été facile à prendre. «Cela a été la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre depuis que je suis à la tête de Leeds United, compte tenu de tous les succès que Marcelo a eu avec le club», a confié le président Andrea Radrizzani. Dès sa première saison, il a échoué de peu à faire remonter le club en Premier League. Mais il s’est rattrapé la saison suivante en terminant avec 10 points d’avance sur son dauphin et retrouvant l’élite 16 ans plus tard.

Et pour son retour en Premier League, Leeds a terminé à la 9e place, avec son meilleur total de points à ce niveau depuis la saison 2000/2001. «Il a changé la culture du club et nous a tous transmis une mentalité de gagneurs. Les moments partagés, particulièrement la saison 2019/2020 et la remontée du club en Premier League, resteront longtemps gravés dans nos mémoires», a ajouté Andrea Radrizzani.

Mais l’exercice actuel a été beaucoup plus compliqué. Leeds n’a signé que cinq victoires et est la plus mauvaise défense du championnat avec 60 buts encaissés en 26 matchs. Un bilan qui a poussé les dirigeants à se séparer de lui. Alors que Sam Allardyce est présenté comme le favori pour succéder à Marcelo Bielsa, son remplaçant devrait être connu en début de semaine.