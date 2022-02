Guerre en Ukraine : Elina Svitolina reversera ses primes pour venir en aide à son pays

Comme beaucoup de sportifs ukrainiens, Elina Svitolina est très affectée par la situation dans son pays. Sur les réseaux sociaux, la 15e joueuse mondiale multiplie les messages d’amour et de soutien envers l’Ukraine. Et dans une lettre poignante, publiée ce dimanche, elle a annoncé qu’elle versera ses primes de tournois pour défendre son pays contre l’attaque menée par la Russie.

Eliva Svitolina est actuellement au Mexique, où elle doit participer la semaine prochaine au tournoi de Monterrey. Mais la femme de Gaël Monfils n’oublie pas son pays.

Dévastée par la situation, l’Ukrainienne de 27 ans a exprimé toute sa tristesse face à ces événements. «Mon peuple, chaque jour, j’ai peur pour vous.

Mes yeux ne cessent de pleurer, mon cœur ne cesse de saigner», a écrit Elina Svitolina, qui a vu le jour dans la ville d’Odessa.

En ces temps de guerre, elle a également apporté tout son soutien et son réconfort à ses compatriotes en saluant leur courage. «Je suis si fière de voir notre peuple, nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs, nos enfants, être si courageux, si forts en se battant pour nous défendre. Ce sont des héros», a-t-elle indiqué.

Et pour venir en aide aux Ukrainiens, elle a promis de reverser ses primes de tournois auxquels elle va participer. «Je m’engage à reverser les prize money de mes futurs tournois pour aider l'armée et les humanitaires à défendre notre pays», a-t-elle affirmé, tout en lançant un appel à la communauté internationale. «Que le monde voit cela et nous aide à unir nos forces pour vous protéger.»

Elina Svitolina a conclu son message en s’adressant directement au peuple ukrainien. «Vous êtes dans toutes mes pensées, dans toutes mes prières. Vous êtes toujours avec moi. Nous sommes l’Ukraine», a -t-elle assuré. Et de signer sa lettre : «Elina Svitolina, une Ukrainienne fière».