Guerre en Ukraine : Pourquoi Reims a retardé le coup d’envoi de son match contre Monaco dirigé par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev

Le coup d’envoi n’a pu être donné à 13h. En déplacement, ce dimanche, à Monaco, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Reims a retardé le début du match pour protester contre «les actes de guerre» menés par la Russie en Ukraine.

C’est une action symbolique qu’a voulu mener le club champenois. Avant la rencontre, les Rémois sont volontairement restés dans leur vestiaire plusieurs minutes supplémentaires alors que les joueurs de l’AS Monaco patientaient dans le couloir menant à la pelouse du stade Louis II. Les coéquipiers de Wout Faes ont fini par sortir et la rencontre a démarré avec cinq minutes de retard sur l’horaire initialement prévu. «Malgré tout le respect que j'ai pour le club de Monaco et pour ses dirigeants, on devait symboliquement montrer que nous étions totalement en désaccord avec les actes de guerre faits par la Russie là-bas», a confié le président Jean-Pierre Caillot au micro de Prime Vidéo.

«Nous avons dans notre équipe féminine une joueuse ukrainienne qui a toute sa famille là-bas, nous avons au sein du club des gens qui ont de la famille en Ukraine. Si par des actions symboliques on arrive à retrouver le calme et que cette guerre s’arrête, on va mettre notre petit caillou à l’édifice», a-t-il ajouté.

Cette action, communiquée «au dermier moment» au club de la principauté, a été faite alors que l’AS Monaco est dirigée par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, président et propriétaire, et son compatriote Oleg Petrov, occupant de son côté le poste de vice-président directeur général. «J’ai beaucoup de respect pour Oleg Petrov. C’est de la politique, nous, on reste dans le sport mais on veut montrer au niveau de notre club une action forte et symbolique», a précisé le président du Stade de Reims.

Sur le plan sportif, Reims a renversé le club du rocher dans les derniers instants de la partie (1-2) pour signer sa 7e victoire de la saison et se donner un peu d’air dans la lutte pour le maintien. De son côté, Monaco, qui avait ouvert le score en début de seconde période grâce à Wissam Ben Yedder, a enregistré son 8e revers et a perdu gros dans la course au podium.