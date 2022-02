Ligue 1 : L’OM accroché dans les derniers instants à Troyes (1-1)

Nouvel accroc pour l’OM. Battu la semaine dernière par Clermont (0-2), le club olympien a été accroché, ce dimanche, dans les derniers instants par Troyes lors de la 26e journée de Ligue 1 (1-1) et a manqué l’occasion de distancer Nice.

Dans la course à la place de dauphin, derrière le PSG, Marseille a encore perdu des points précieux contre un mal classé. Et ils pourraient coûter en fin de saison. Car même si les coéquipiers de Dimitri Payet occupent toujours la 2e position au classement, ils n’ont toujours qu’un point d’avance sur Nice, qui a également fait match nul à Strasbourg (0-0), et quatre longueurs sur Rennes, à l’affût après son succès à Montpellier (2-4).

Sans être forcèment brillants, comme souvent ces derniers temps, les hommes de Jorge Sampaoli avaient pourtant la rencontre en main depuis la demi-heure de jeu et un penalty transformé par Dimitri Payet (28e) après une faute de Mama Baldé sur Mattéo Guendouzi. Mais ils ont été incapables de se montrer dangereux et de doubler la mise face à des Troyens, qui occupaient la dernière place du classmeent au coup d’envoi. Et ils ont été punis en fin de match. Presque logiquement.

A l’entame des arrêts de jeu, Yoann Touzghar, entré à un quart d’heure de la fin, s’est jeté sur un centre de Koné pour propulser le ballon au fond des filets (90e) et offrir un point à son équipe, lui permettant de s’extirper dans la zone rouge en occupant la 17e place devant Metz, Saint-Etienne et Bordeaux grâce à une meilleure différence de buts. Alors que les tensions sont palpables et que les supporters ont réclamé le départ de Bruno Irlès, nommé début janvier, l'Estac reste tout de même dans une position inconfortable et le déplacement sur la pelouse des Girondins, le week-end prochain, s'annonce déjà décisif dans la lutte pour le maintien.

De son côté, l’OM devra réagir et se remobilier, dimanche prochain, lors de la venue de Monaco, un concurrent direct malgré sa défaite contre Reims (1-2), pour ne pas voir sa place sur le podium être de plus en plus menacée.