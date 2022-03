Biathlon : Quentin Fillon Maillet s’impose sur la poursuite de Kontiolahti et se rapproche encore du gros globe de cristal

Il a rajouté quelques doigts sur le gros globe de cristal. Au lendemain de sa victoire sur le sprint, Quentin Fillon Maillet a remporté, ce dimanche, la poursuite de Kontiolahti (Finlande) pour se rapprocher encore un peu plus du sacre qui lui semble plus que jamais promis. En attendant, il a décroché le petit globe de la spécialité.

Personne n’est en mesure de lutter avec Quentin Fillon Maillet. Ni même en capacité de freiner sa route vers le premier gros globe de sa carrière. Emilien Jacquelin, dauphin du Jurassien au classement général, a tenté de mettre la pression et de déstabiliser son compatriote, mais le quintuple médaillé olympique aux JO de Pékin est resté imperturbable pour signer la 15e victoire de sa carrière en Coupe du monde.

Sur l’exigeante piste finlandaise, Quentin Fillon Maillet, parti avec 18 secondes d'avance sur son premier poursuivant, a encore réalisé une démonstration que ce soit sur les skis que derrière la carabine, avec une seule faute, pour franchir en solitaire la ligne d’arrivée devant l’Allemand Erik Lesser et l’Italien Lukas Hofer et engranger son 7e succès de la saison.

Et au rythme où il enchaine les victoires, il pourrait être couronné dès la prochaine étape, programmée dès jeudi prochain à Otepaa (Estonie). Il deviendrait le 4e Français à être sacré après Patrice Bailly-Salins (1994), Raphaël Poirée (2000, 2001, 2002, 2004) et Martin Fourcade (de 2012 à 2018). Cette issue viendrait mettre encore un peu plus en valeur une saison exceptionnelle marquée par sa moisson historique à Pékin (5 médailles, deux en or, trois en argent).

En attendant d’inscrire son nom au palmarès, il s’est adjugé le petit globe de la poursuite, épreuve dans laquelle il est tout simplement imbattable avec six succès sur les six dernières courses, dont la poursuite des JO. «Quoi qu’il se passe, je vais ramener un peu de cristal à la maison et j’espère qu’il y aura encore d’autres globes à aller chercher, notamment le gros, qui est celui que j’espère vraiment ramener», a confié Quentin Fillon Maillet. Rendez-vous dans moins d’une semaine en Estonie.