JO 2022 : Quentin Fillon Maillet va toucher une belle prime grâce à ses cinq médailles

Il a été l’homme de ces JO 2022 à Pékin pour la délégation française. Dans la capitale chinoise, Quentin Fillon Maillet a décroché pas moins de cinq médailles dans les différentes épreuves de biathlon. De quoi lui garantir un joli chèque grâce aux primes versées par l’Etat.

Comme à chaque Jeux Olympiques, été comme hiver, les athlètes médaillés vont percevoir une prime pour être montés sur l’une des trois marches du podium. Et les montants sont identiques à ceux des JO et Jeux Paralympiques de Tokyo (Japon) l’été dernier, ainsi qu'à ceux des futurs Jeux Paralympiques de Pékin, à savoir 65.000 euros pour l’or, 25.000 euros pour l’argent et 15.000 euros pour le bronze. Ils sont toutefois en augmentation par rapport à Pyeongchang il y a quatre ans (50.000 euros pour l’or, 20.000 euros pour l’argent, 13.000 pour le bronze).

Grâce à ses performances durant cette quinzaine chinoise, ponctuée par deux médailles d’or (individuel et poursuite) et trois breloques d’argent (relais mixte, relais hommes, sprint), Quentin Fillon Maillet va ainsi toucher pas moins de 205.000 euros. Il est le Tricolore qui va empocher la prime la plus importante. Le biathlète devance très largement Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, sacrés en patinage artistique, Clément Noël, en or sur le slalom, et Justine Braisaz-Bouchet, couronnée sur la mass start femmes, qui vont donc percevoir chacun 65.000 euros.

Pour ses deux médailles d’argent (individuel femmes et relais mixte), Anaïs Chevalier-Bouchet va quant à elle toucher 50.000 euros. Au total, 790.000 euros de primes vont être versées par l’Etat (via le ministère des Sports), les membres d’un relais recevant la même somme qu’un médaillé dans une épreuve en individuel.