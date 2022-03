Guerre en Ukraine : le gymnaste russe Ivan Kuliak assume son soutien à Poutine

Le gymnaste russe Ivan Kuliak, qui avait soutenu l’invasion de l’Ukraine lors de la Coupe du monde à Doha, a confié ne pas regretter son geste, ni son soutien à Vladimir Poutine.

Alors que son geste avait indigné toute la communauté sportive, le gymnaste de 20 ans, qui avait affiché la lette «Z» (symbole de l’invasion russe) sur son sokol au moment de disputer la finale des barres parallèles, a expliqué pourquoi il avait fait ça.

«Ils ont commencé tout ce mouvement politique, a écrit le médaillé de bronze lors de cette Coupe du monde, sur sa messagerie Telegram. C’est en réponse à ce comportement que je me suis présenté avec cet écusson sur mon maillot. Les Ukrainiens étaient enroulés dans leur drapeau et ils criaient ‘Gloire à l’Ukraine’ sur le podium. D’après les règles de la compétition, ce n’était pas autorisé, mais personne ne leur a rien dit. Ils ont aussi réclamé que nous les Russes soyons exclus alors que l’on n’avait rien dit ou fait contre qui que ce soit.»

Agé de 20 ans, Ivan Kuliak, qui a vu la Fédération internationale de gymnastique engager une enquête pour d’éventuelles sanctions, a reçu le soutien du président de la Fédération russe de gymnastique. «On nous a dit de recouvrir notre drapeau, a-t-il expliqué. C’est ce que j’ai fait. Les organisateurs avaient déjà banni tout ce qui était possible. J’ai juste voulu montrer d’où je suis, c’est tout et rien de plus. Je n’ai jamais eu peur des conséquences et je ne veux de mal à personne. Ce signe «Z» signifie «pour la victoire» et «pour la paix». Les athlètes ukrainiens nous ont mal traités. Il fallait le voir pour le croire.»

Troisième de son épreuve, le Russe a vu l’Ukrainien Kovtun Illia l’emporter devant le Kazakh Milad Karimi, fiancé à la gymnaste ukrainienne Diana Varinska.