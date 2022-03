PSG : Kylian Mbappé partage un message de soutien à Idrissa Gueye victime d'insultes sur les réseaux sociaux

Kylian Mbappé a été touché à l’entraînement lundi 7 mars, suite à un choc avec son coéquipier Idrissa Gana Gueye. Cette blessure potentielle, à deux jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions, a provoqué une vague de menaces à l’égard du milieu de terrain sénégalais.

Plus de peur que de mal pour le numéro 7 parisien, après plusieurs examens médicaux réalisés à l’hôpital Américain de Neuilly, les nouvelles sont rassurantes, et l’attaquant français devrait pouvoir tenir sa place pour ce huitième de finale face au Real Madrid.

Mais malgré cet «examen clinique rassurant», comme l’a indiqué le Paris Saint Germain dans d'un communiqué, Idrissa Gueye a reçu de nombreuses menaces et insultes à travers les réseaux sociaux pour sa semelle sur le natif de Bondy.

Je pars du principe qu’à l’entraînement tu n’as pas le droit de toucher ton meilleur joueur, on parle d’un business, bcp d’argent et d’enjeu sont sur la table !!! Gueye est fautif et a clairement manqué de lucidité et d’intelligence, en blessant Mbappé tu te tires une balle

